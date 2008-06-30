تنها گناه پارالمپیکیها کسب مدالهای زیاداست/ درانتظار اهتزاز پرچم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قراخانلو صبح امروز با حضور در مجموعه ورزشی انقلاب، ضمن بازدید از اردوی تیم والبیال نشسته کشورمان، این رشته را گل سرسبد ورزش پارالمپیکی کشور دانست.

وی در جمع ملی پوشان والیبال نشسته گفت: والیبال نشسته کشورمان از سابقه ای دیرینه برخوردار است و جایگاه ارزشمندی در ورزش کشور دارد. برگزاری اردوهای منظم باعث شده که تیم والیبال نشسته کشورمان در شرایط بسیار خوبی قرار بگیرد و امیدواریم که برای پنجمین بار در ششمین دوره رقابت های پارالمپیک، جام قهرمانی را از آن خود کند.

قراخانلو ابراز امیدواری کرد والیبالیست های نشسته کشورمان در رقابت های پارالمپیک پکن در حضور رئیس جمهور، به مقام ارزشمندی دست پیدا کنند.

رئیس کمیته ملی المپیک افزود: آقای احمدی نژاد در رقابت های پارالمپیک پکن حضور پیدا می کنند و امیدوارم حضور ایشان توام با موفقیت ورزشکاران جانباز و معلول کشورمان بویژه والیبال نشسته همراه باشد. شما باید پرچم ایران را در رقابت های پارالمپیک پکن به اهتزاز در آورید.

قراخانلو در پاسخ به اینکه چرا بین ورزشکاران سالم و معلول ، تبعیض وجود دارد، گفت: تنها گناه ورزشکاران پارالمپیکی این است که زیاد مدال می گیرند و گویا مسئولین ورزش کشور از پس پرداخت جوایز آنها برنمی آیند که این عرف نادرست، باید از میان برود.

قراخانلو در پایان دیدار با والیبالیست های جانباز و معلول از آنها خواست تا هرگونه مشکل خود را با او در میان بگذارند و تاکید کرد آنها برای درمیان گذاشتن مشکلات خود نسبت به سایر ورزشکاران در اولویت هستند.

قراخانلو در ادامه با حضور در اردوی وزنه برداری معلولین، نظرات این ورزشکاران را هم جویا شد. وی خطاب به وزنه برداران معلول گفت: وزنه برداری معلولین یکی از رشته های مدال آور ورزش معلولین است و ما امیدواریم این ورزشکاران در رقابت های پارالمپیک هم به مقام های ارزشمندی دست پیدا کنند. البته کمبودهایی است و درصدد رفع آنها هستیم اما این نباید باعث دلسردی این قشر از ورزشکاران کشورمان شود.

رئیس کمیته ملی المپیک تصریح کرد: ما در خصوص ورزش معلولین با محدودیت منابع مالی مواجه هستیم و باید یک نظام جامع حمایتی تدوین شود تا ورزشکاران معلول مشکل بیمه، شغل، تحصیل و مسکن نداشته باشند. ما در سالی که گذشت 16 درصد کسر بودجه داشتیم که این موضوع بر روند کارمان تاثیر منفی گذاشته است. البته ما به دنبال حل مشکلات شما هستیم و در این راه هیچ قصوری صورت نخواهد گرفت.

وی خطاب به وزنه برداران در خصوص اینکه وزنه برداری یک رشته رکوردی است، گفت: خوشبختانه از آنجا که وزنه برداری یک رشته رکوردی است شما می دانید که حریفانتان به چه میزان وزنه می زنند که این امر می تواند به موفقیت شما در این رقابت ها کمک کند.

قراخانلو در پایان گفت: ورزشکاران معلول ما بسیار محجوب هستند و با موفقیت هایی که تا به حال در میادین بین المللی کسب کرده اند انتظارات مردم را بالا برده اند. امیدوارم شما در پکن به آنچه ورزش معولین کشورمان استحقفاقش را دارد دست پیدا کنید.

قراخانلو در ادامه این بازدید و در حالی که با غفور کارگری، رئیس ستاد پارالمپیک ، ماندگارفرد، دبیر فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، و جمعی از اصحاب رسانه همراهی می شد از اردوی تیم جودوی نابینایان و کم بینایان هم بازدید به عمل آورد.