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۱۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۳

700 هزار راس دام مازاد عشایر در کشور خریداری شد

700 هزار راس دام مازاد عشایر در کشور خریداری شد

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: 700 هزار رای دام مازاد از عشایر و روستائیان به دلیل خشکسالی و و جلوگیری از خسارت به دامداران خریداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نظام‌ الدین سجادی پیش از ظهر امروز در حاشیه مراسم بهره برداری از اولین واحد تولید کننده مرغ اجداد استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: دام مازاد از دامداران عشایر و روستائیان برای جلوگیری از خسارت بیشتر به دامداران خریداری می شود.

وی با بیان اینکه خرید دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام می‌شود، گفت: این شرکت آمادگی دارد تا زمان وجود متقاضی فروش، دام مازاد را خریداری کند.

به گفته وی، تلف شدن و افت وزن دام از جمله اثرات خشکسالی است که بیشترین خسارت خشکسالی متوجه بخش دام و دامداری در کشور شده است.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: خسارت وارده ناشی از خشکسالی در۱۴‬استان در اولویت قرار گرفته است و بخشی از خسارت های وارده برآورد شده است.

کد مطلب 708309

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