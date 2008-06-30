700 هزار راس دام مازاد عشایر در کشور خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید نظام‌ الدین سجادی پیش از ظهر امروز در حاشیه مراسم بهره برداری از اولین واحد تولید کننده مرغ اجداد استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: دام مازاد از دامداران عشایر و روستائیان برای جلوگیری از خسارت بیشتر به دامداران خریداری می شود.

وی با بیان اینکه خرید دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام می‌شود، گفت: این شرکت آمادگی دارد تا زمان وجود متقاضی فروش، دام مازاد را خریداری کند.

به گفته وی، تلف شدن و افت وزن دام از جمله اثرات خشکسالی است که بیشترین خسارت خشکسالی متوجه بخش دام و دامداری در کشور شده است.