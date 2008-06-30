قانون رفع موانع صنعت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین‌منش ظهر امروزدر جمع کارآفرینان بخش صنعت و معدن خراسان رضوی در مشهد افزود: طرح قانون رفع موانع صنعت پس از تصویب مجلس هفتم، به شورای نگهبان فرستاده شد.

وی ادامه داد: شورای نگهبان به برخی بندهای این قانون ایراد گرفت و برای اصلاح آن را مجددا به مجلس فرستاد لذا برای رفع اختلاف میان این دو نهاد هم‌اینک در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است و مراحل پایانی را طی می‌کند.

نماینده مردم مشهد افزود: در قانون رفع موانع صنعت، بازنگری و تعدیل در قوانین کار، حق بیمه، محیط زیست، انرژی مصرفی، تسهیلات بانکی، تجمیع عوارض و حمایت از صادرات به نفع واحدهای صنعتی شده است.

آرین‌منش اظهار داشت: در صورت تصویب این قانون بسیاری از گرفتاریهای کارآفرینان در خصوص قوانین دست و پاگیر و مشکلات صنعت و معدن برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای اصل 44 ‪ قانون اساسی گفت: خصوصی‌سازی و رقابت پذیری تصدیگری دولت را برطرف می‌سازد.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس، آمادگی این مجمع را در حمایت و رفع مشکلات و توسعه بخش صنعت و معدن اعلام و بیان کرد: ما در خدمت مدیران صنعتی و اجرایی استان هستیم.

وی اظهار امیدواری کرد با رفع مشکل نقدینگی هرچه سریعتر پروژه‌های واحدهای نیمه‌تمام و طرحهای توسعه صنعت و معدن خراسان رضوی به بهره‌برداری برسد.