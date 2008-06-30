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۱۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۷

40 راس دام در نوشهر تلف شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار نوشهر گفت: 40 راس دام به دلایل نامشخص طی چند روز اخیر در روستای چناربن بخش کجور نوشهر تلف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معصومی ظهر دوشنبه در جلسه بحران خشکسالی در فرمانداری نوشهر اظهار داشت: این گزارش از سوی اداره دامپزشکی به این نهاد ارسال شد و دلیل آن در دست بررسی است.

وی اظهار داشت: باید بررسی شود تا تلف شدن این شمار واحد دامی به دلیل کمبود آب بوده یا خشکسالی است.

وی با اشاره به بحران خشکسالی در منطقه خاطر نشان کرد: مدیریت و برنامه ریزی برای رفع مشکلات و کنترل بحران در منطقه ضروری است.

به گفته معصومی، تاکنون 400 میلیون ریال برای تجهیز و تکمیل چاه و 300 میلیون ریال نیز برای حفر چاه به این شهرستان تخصیص یافت.

معاون فرماندار نوشهر ادامه داد: خشکسالی به بیش از 80 درصد مزارع گندم و جو در بخش کجور خسارت وارد کرده که باید تلاش های بیشتری برای جبران خسارت صورت گیرد.

شهرستان نوشهر بیش از 17 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.

کد مطلب 708381

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