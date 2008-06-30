40 راس دام در نوشهر تلف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معصومی ظهر دوشنبه در جلسه بحران خشکسالی در فرمانداری نوشهر اظهار داشت: این گزارش از سوی اداره دامپزشکی به این نهاد ارسال شد و دلیل آن در دست بررسی است.

وی اظهار داشت: باید بررسی شود تا تلف شدن این شمار واحد دامی به دلیل کمبود آب بوده یا خشکسالی است.

وی با اشاره به بحران خشکسالی در منطقه خاطر نشان کرد: مدیریت و برنامه ریزی برای رفع مشکلات و کنترل بحران در منطقه ضروری است.

به گفته معصومی، تاکنون 400 میلیون ریال برای تجهیز و تکمیل چاه و 300 میلیون ریال نیز برای حفر چاه به این شهرستان تخصیص یافت.

معاون فرماندار نوشهر ادامه داد: خشکسالی به بیش از 80 درصد مزارع گندم و جو در بخش کجور خسارت وارد کرده که باید تلاش های بیشتری برای جبران خسارت صورت گیرد.

شهرستان نوشهر بیش از 17 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.

