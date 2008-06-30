سه بازیکن جدید به عضویت سپاهان و ذوب آهن درآمده اند / قرارداد 11 بازیکن تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در فصل نقل و انتقالات با انگیزه تمدید قرارداد نفرات فصل گذشته به میدان رقابت با تیم های دیگر گام نهاد. مسئولان باشگاه ذوب آهن اصفهان طی روزهای اخیر قرارداد حسن اشجاری، محمد صلصالی، اسماعیل فرهادی، قاسم حدادی فر، فرشید طالبی و محمد علی احمدی را به مدت دو فصل تمدید کرده اند و با مجید باجلان، سید احمد محمدپور و محمد منصوری قرارداد جدید به مدت یک سال به امضا رسانده اند.

ذوب آهنی ها که در فصل پیش رو با هدایت منصور ابراهیم زاده در مسابقات لیگ برتر حضور می یابند، تا به امروز تنها سید محمد حسینی از تیم ابومسلم را با عقد قراردادی دو ساله به خدمت درآورده اند.

تیم فوتبال سپاهان، نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر نیز در فصل نقل و انتقالات تا به امروز اقدام به ثبت قرارداد با هادی اصغری و احمد جمشیدیان به مدت دو و سه سال کرده است. در عین حال قرارداد بازیکنانی چون عبدالوهاب ابوالهیل و هادی جعفری نیز به مدت یک و دوسال تمدید شده است. زردپوشان اصفهانی همچنین قرارداد انگین فیرات، مربی فصل آینده خود را نیز رسما به ثبت رسانده اند.