اوقات فراغت زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام سید محمد فخری ظهر امروز در جلسه توجیهی کارشناسان فرهنگی دفاتر اداره کل تبلیغات اسلامی استان که به منظور بررسی روند برگزاری طرحهای اوقات فراغت در قالب هسته ها فرهنگی جوان وبوستان های معرفت برگزار شد افزود: جامعه ای سالم، با نشاط و بالنده احتیاج به ورزش، شادابی و تحرک دارد و اینچنین جامعه ای را بدون توجه به اوقات فراغت نمی توان تصور کرد.

وی ادامه داد: به همین دلیل هر جامعه ای که بخواهد در نسل جدید اثرگذار باشد و از نیروی خلاق و بالنده جوانان در مسیر صحیح استفاده کند، باید برای اوقات فراغت برنامه ریزی مناسب داشته باشد.

حجت الاسلام فخری با اشاره به راه اندازی یکصد هسته فرهنگی جوان و بوستانهای معرفت توسط این اداره کل با هدف غنی سازی اوقات فراغت جوانان گفت: برگزاری گفتمانهای دینی با موضوع روز در خصوص جوانان و مسائل دینی، برگزاری اردوهای تفریحی فرهنگی ورزشی، مسابقات مختلف فرهنگی هنری از جمله برنامه های تدارک دیده در این پایگاههای تابستانی است.

وی از استقبال پرشور جوانان این این برنامه ها خبرداد و گفت: پیش بینی می شود امسال برنامه های هسته های فرهنگی وبوستان معرفت با حضور گسترده جوانان و نوجوانان مواجه شود.

در ادامه هریک از اعضا به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.