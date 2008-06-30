بازگشت ناآرامی به فرانسه / اعتراضات رانندگان به افزایش بهای سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حدود 500 دستگاه کامیون روز دوشنبه در حرکتی اعتراض آمیز اقدام به حرکت در جاده های اطراف پاریس با سرعت بسیار پایین کردند.

این اقدام ازسوی کامیونداران در دیگر شهرهای فرانسه نیز صورت گرفته است.

کامیونداران عقیده دارند مالیاتی که آنان در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی می پردازند، بسیار بالاتر است.

در این رابطه، فدراسیون ملی حمل و نقل جاده ای فرانسه اعلام کرد: یک رشته عملیات توسط صدها کامیوندار از ساعت 9 صبح امروز جاده های شرق پاریس و همچنین در جنوب پایتخت به اجرا گذاشته شده است.

فدراسیونهای دیگر حمل ونقل در فرانسه نیز خواستار ادامه این عملیات برای اعتراض به بالا رفتن قیمت گازوئیل شده اند.

حرکت آهسته کامیونها در جاده های "ای.10"، "ای.6" ، "ان.118" و "ان.10" انجام شده است.