اجرای کنسرت "هلال کاروان" در فرانسه

سعید ذهنی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این باره گفت: در زمان اجرای این اثر در تالار وحدت، تعدادی از هنرمندان و مسئولان کشورهای انگلستان و فرانسه برای اجرای خارج از کشور از ما دعوت کردند که طی آن قرار شد، اواخر مرداد یا اواسط شهریور ماه، هلال کاروان را در پاریس به رهبری خودم و حضور نیمی از نوازندگان ایرانی اجرا کنیم که در این اجرا نیمی دیگر از نوازندگان فرانسوی خواهند بود.

وی از اجرای مجدد ارکستر سمفونیک به رهبری خودش خبر داد و گفت: پس از اجرای کنسرت هلال کاروان و استقبال از آن طبق صحبت هایی که با دفتر موسیقی وزارت ارشاد اسلامی داشته ام، قرار است برنامه ای را با توجه به گاه شمار تاریخ انقلاب اسلامی به همراه ارکستر سمفونیک تهران رهبری کنم.

این آهنگساز در خصوص زمان اجرای این کنسرت اظهار داشت: صحبت های مقدماتی این برنامه صورت گرفته است و درحال حاضر در انتظار مشاهده فیلم پژوهشی درباره انقلاب هستیم تا طبق آن و پس از بررسی های دوباره، این کنسرت را برای جشنواره بین المللی موسیقی فجر امسال آماده کنیم.

سعید ذهنی از اجرای تعدادی از ساخته های خود در جشنواره موسیقی فجر امسال خبر داد و گفت : هلال کاروان، همپای جلودار و اجرای دیگری که با ارکستر سمفونیک خواهم داشت، که همه آن ها از ساخته های خودم نیز هستند، در بیست و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر اجرا خواهند شد.

وی در پایان درباره ساخته های جدید خود عنوان کرد: این روزها درگیر موسیقی تئاتر بیژن و منیژه به کارگردانی محمود عزیزی بودم که اجرای آن از شب گذشته در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر آغاز شد. هم چنین موسیقی فیلم بلند سینمایی حجت قاسم زاده را با عنوان دلتنگی بر عهده دارم که فیلم مراحل تدوین خود را پشت سر گذاشته و نیمی از موسیقی آن نیز ساخته شده است. هم چنین در پی آماده کردن اثری برای گروه کودک و نوجوان شبکه یک سیما هستم.