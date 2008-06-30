اجرای صحیح اصل ‪۴۴‬ قانون اساسی در گرو تغییر نگرش مدیران دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر در انزلی، منتظری معاون امور تولید سازمان صنایع و معادن گیلان ظهر دوشنبه در نشست هماندیشی مدیران واحدهای صنعتی منتخب گیلان دربندرانزلی افزود: یکی از مسائل مهم در توسعه صنایع همکاری و تعامل سازنده میان مدیران و صاحبان صنایع بخش خصوصی است.
وی گفت: این همکاری باید در زمینه اجرای اصل ۴۴قانون اساسی به بهترین شکل ممکن انجام شود زیرا خصوصیسازی و تعامل سازنده در میان مدیران دولتی و بخش خصوصی پیشرفت کشور را به همراه دارد.
منتظری با اعلام اینکه سازمان صنایع و معادن گیلان در اجرای صحیح اصل 44قانون اساسی خوب عمل کرده است ، افزود: تاکنون این سازمان موفق به واگذاری حدود ۱۰۰درصدی صنایع به بخش خصوصی شده است.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان نیز در این نشست اعلام کرد: در دنیای امروز استانداردسازی محصولات تولیدی مظهر و زبان توافق میان کشورهای در حال توسعه است.
محمدعلی یوسفی بیان داشت: با توجه به اینکه ایران اسلامی در مسیر الحاق به سازمان توسعه تجارت جهانی قرار دارد بحث استاندارد یکی از عوامل حضور موفق تولیدکنندگان در عرصه تجارت جهانی خواهد بود.
قائم مقام و سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در این نشست گفت: منطقه آزاد انزلی رویکرد مثبتی برای توسعه صنایع در استان دارد و مزایا و تسهیلات ویژهای برای فعالیت آنها در نظر گرفته است.
عبدالعظیم بازگیر اظهار داشت: منطقه آزاد برای حمایت از تولیدکنندگان استان غرفههای متعلق به خود را به مدت دو سال بدون دریافت اجاره بهاء در اختیار صاحبان صنایع قرار میدهد.
وی بیان داشت: صاحبان صنایع همچنین میتوانند از انبارهای موجود در محدوده گلشن به مدت دو ماه استفاده رایگان، بیش از دو ماه با ۳۰درصد تخفیف و در کل با تخفیف ویژه استفاده کنند.
سخنگوی منطقه آزاد انزلی یادآورشد: منطقه آزاد انزلی به منظور آشنا کردن مردم با ظرفیتهای منطقه و حمایت از تولیدکنندگان هزینههای تبلیغات تلویزیونی تولیدکنندگان فعال در این منطقه را نیز پرداخت میکنند.
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