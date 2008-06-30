سرشماری عشایر کوچنده در راستای توزیع عادلانه امکانات است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، غریب دین پرور بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، برنامه ریزی برای بهبود وضعیت زندگی، بهداشت و درمان، آموزش، تولیدات دامی و صنایع دستی، ساماندهی و اسکان عشایر کوچرو را از دیگر اهداف این سرشماری عنوان کرد .

وی افزود: 25 درصد تولیدات دامی کشور توسط عشایر کوچنده تامین می شود و استفاده از مراتع و منابع طبیعی در جهت توسعه دام عشایر کوچنده محدودیتهایی را ایجاد کرده است و برای کسب درآمد باید راههای دیگری مانند توسعه صنایع دستی، زنبور داری، زراعت، باغداری و یا دامداری صنعتی برنامه ریزی شود .

به گفته دین پرور، در این سرشماری صرفا عشایر کوچنده که دارای سلسله مراتب ایلی و قبیله ای هستند و اقتصاد آنها متکی به دامداری است انجام می شود .

وی بیان داشت: آمار گیری از دوم تیر ماه جاری همزمان با سراسر کشور در 12منطقه عشایری استان همراه با نقشه عشایری که به لحاظ جغرافیایی دارای موقعیت ایلی هستند آغاز شده است و تا 22همین ماه ادامه دارد .