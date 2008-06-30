صدای مهیب شب گذشته شهریار ناشی انفجار مخزن گاز بوده است

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار گفت : این صدا که موجب وحشت ساکنان مناطق اطراف شد مربوط به انفجار مخزن گاز در شهریار بود و با توجه به شنیده شدن این صدا حتی در مناطق جنوب کرج شایعاتی در این خصوص ایجاد شد به نحوی که برخی سایتهای خبری این انفجار را مربوط به محمدشهر کرج دانسته بودند.

وی افزود : با توجه به اینکه این مخزن در محیطی باز قرار گرفته بود، خوشبختانه تنها خود مخزن آسیب دیده و هیچ فرد یا مکان دیگری دچار آسیب نشده است.

این مسئول خاطرنشان کرد : با توجه به آغاز عملیات اجرایی پرو‍ژه های مختلف از جمله پروژه های گازرسانی، کارگران و عوامل اجرایی پروژه ها باید با پیش بینی وقوع چنین حوادثی با دقت بیشتر عمل کنند و از بروز این گونه حوادث جلوگیری کنند.

عرفان منش یادآور شد: به دلیل ایمن سازی کامل، وقوع این حادثه هیچ تلفات جانی در پی نداشت.