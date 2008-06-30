معاونان راه آهن تعیین شدند

طی احکام جداگانه ای از سوی مدیر عامل راه آهن، قائم مقام مدیر عامل، معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن، معاون ناوگان و معاون مدیر عامل در امور قطارهای حومه ای و توسعه ایستگاه ها معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی راه آهن، طی این احکام محمد رضا کی منش به عنوان قائم مقام مدیر عامل راه آهن و محمد مهدی دهقان بنادکی به عنوان معاون بهره برداری و سیر و حرکت، منصور عرب یار محمدی به عنوان معاون ناوگان و سعید صبری به عنوان معاون مدیر عامل در امور قطارهای حومه ای و توسعه ایستگاه ها تعیین شدند.