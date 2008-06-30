مبادله اسرا نشانه قدرت و اراده مقاومت لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، علامه شیخ عفیف النابلسی در صیدا در جنوب لبنان گفت: آزادی اسیران درچارچوب جهاد مداوم و همه جانبه برای رسیدن به این هدف بزرگ صورت گرفت به گونه ای که مقاومت پیروزی جدیدی را در برابر دشمن بدست آورد و رژیم اسرائیل را وادار کرد که به خواست و اراده آن تن دهد.

وی افزود: مردم باید به این دستاورد مقاومت افتخار کنند و لبنانی ها باید افتخار کنند که یک مقاومت ملی دراختیار دارند که برای آزادی، حاکمیت و ثبات لبنان تلاش می کند.

علامه نابلسی با انتقاد از مواضع برخی سیاستمداران لبنانی درقبال مقاومت تاکید کرد: مقاومت لبنان بار دیگر ثابت کرد که تنها گزینه تداوم لبنانی آزاد و مستقل درمقاومت است و محال است درحالی که برخی شبانه روز و آشکار و پنهان علیه مقاومت توطئه و دسیسه های خارجی را اجرا می کنند، ثبات و امنیتی در لبنان برقرار باشد.