هدف از تشکیل سپاه استانی عمق بخشیدن به توانمندی دفاعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار شوشتری نماینده فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه ثارالله استان کرمان گفت : استان کرمان یکی از استانهایی است که خدمات چشمگیری در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی تا به امروز از خود به یادگار گذاشته است.



وی افزود: رزمندگان دلاور این استان با پشتیبانی مردم غیور و ولایت مدار خود صحنه های به یاد ماندنی را در جبهه های هشت سال دفاع مقدس خلق کردند.

وی در بخشی از سخنان خود گفت : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان انقلابی است که در اوایل انقلاب با تدبیر امام راحل(ره) برای دفاع از انقلاب اسلامی شکل گرفت، و این سازمان برابر با نیاز کشور و با توجه به تهدیدات و ماموریت های محوله انجام وظیفه کرده است.

سردار شوشتری تصریح کرد : سازمان سپاه پاسداران در دو بخش نظامی و مردمی و فرهنگی است که سپاه با توجه به روحیه انقلابی و ماموریت دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن این دو بخش را به هم نزدیک کرده است و در مقاطع مختلف بعد از انقلاب اسلامی صحنه های حماسی و پیروزی های بزرگی را خلق کردند که چشم جهانیان بر این صحنه ها باز است.

نماینده فرمانده کل سپاه پاسداران افزود : با توجه به تهدیدات نرم، نیمه سخت، و سخت که کشور را تهدید می‌کند و با در نظر گرفتن نیاز سپاه و انقلاب و مد نظر قرار دادن تهدیدات موجود ساختار جدید سپاه پاسداران تغییر و به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسید.

وی ادامه داد : در هر استان یک سپاه با هویت و استقلال تشکیل می شود که این سازمان با توجه به توانمندی و قدرت مناسب توانایی دفاع را در مقابل هر گونه تهدید در حوزه سرزمینی استان دارد.

سردار شوشتری افزود : سپاه ثارالله استان کرمان با داشتن نیروهای رزمنده و ایثارگر و توانمندیهایی که در دوران دفاع مقدس کسب نموده است و همچنین وجود گردانهای عاشورا و الزهرا و امام حسین (ع) آمادگی کامل دارد تا از کیان مقدس جمهوری اسلامی جانانه نماید.

در پایان این مراسم سردار شوشتری به نمایندگی از فرمانده کل سپاه پاسداران سردار سرتیپ پاسدار روح الله نوری را به عنوان فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان معرفی کرد.

همچنین در این مراسم حجت الاسلام علیزاده به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه ثارالله، سردار ابوحمزه بعنوان جانشین سپاه ثارالله و سردار مارانی، بعنوان معاون هماهنگ کننده سپاه ثارلله استان کرمان معرفی شدند.