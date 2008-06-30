امیرحسین یوسفی به تیم فوتبال پگاه گیلان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، هافبک پیشین تیم فوتبال صنعت نفت آبادان عصر امروز با حضور در هیئت فوتبال استان گیلان با عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال پگاه پیوست.

بر پایه این گزارش، کاپیتان و هافبک پیشین تیم فوتبال صنعت نفت آبادان نخستین بازیکنی است که در فصل نقل و انتقالات به جمع نفرات قبلی تیم فوتبال پگاه گیلان اضافه شده است.

پیش از وی افشین چاووشی، علی نظرمحمدی، محمدرضا مهدوی، علی نظیف کار، مهدی نوری، هادی سهرابی، حسین ابراهیمی، مسعود میکائیلی و محمد مختاری هم قراردادشان را با این تیم تمدید کرده بودند.