  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۵۲

اخبار نقل و انتقالات لیگ برتر/

امیرحسین یوسفی به تیم فوتبال پگاه گیلان پیوست

امیرحسین یوسفی به تیم فوتبال پگاه گیلان پیوست

کاپیتان فصل پیش تیم فوتبال صنعت نفت با عقد قراردادی یک ساله به تیم فوتبال پگاه گیلان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، هافبک پیشین تیم فوتبال صنعت نفت آبادان عصر امروز با حضور در هیئت فوتبال استان گیلان با عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال پگاه پیوست.

بر پایه این گزارش، کاپیتان و هافبک پیشین تیم فوتبال صنعت نفت آبادان نخستین بازیکنی است که در فصل نقل و انتقالات به جمع نفرات قبلی تیم فوتبال پگاه گیلان اضافه شده است.

پیش از وی افشین چاووشی، علی نظرمحمدی، محمدرضا مهدوی، علی نظیف کار، مهدی نوری، هادی سهرابی، حسین ابراهیمی، مسعود میکائیلی و محمد مختاری هم قراردادشان را با این تیم تمدید کرده بودند.

کد مطلب 708546

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها