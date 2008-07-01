در گفتگو با مهر عنوان شد: ایجاد گرایشهای جدید کارآفرینی/ راه اندازی دکتری فناوری دردانشگاه تهران

دکتر جهانگیر یداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با معرفی گرایشهای جدید مقطع کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گفت: برنامه ریزی درسی هفت گرایش جدید کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران انجام شده و در دانشگاه نیز تصویب شده اند و مجوز راه اندازی این گرایشها توسط شورای گسترش آموزش عالی بررسی می شود.

وی گرایشهای رشته کارآفرینی که تا کنون در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ارائه شده را شامل کارآفرینی در بخش عمومی، کارآفرینی سازمانی و ایجاد کسب و کار دانست و افزود: برنامه ریزی درسی دوره دکتری این سه گرایش کارآفرینی نیز انجام شده و در داخل دانشگاه تصویب شده است و این دوره های دکتری با اخذ مجوز از وزارت علوم در دانشگاه تهران راه اندازی خواهند شد.

معاون آموزشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از گرایشهای فناوری، توسعه کارآفرینی و آموزش کارآفرینی به عنوان سه گرایش دیگر رشته کارآفرینی در مقطع دکتری اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی درسی این دوره های دکتری نیز به تصویب دانشگاه رسیده و به وزارت علوم ارسال شده است.