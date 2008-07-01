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۱۱ تیر ۱۳۸۷، ۹:۱۹

فرهادی به مهر خبر داد: اجرای طرح پژوهشی ارزیابی وضعیت شنوایی مردم تهران

فرهادی به مهر خبر داد: اجرای طرح پژوهشی ارزیابی وضعیت شنوایی مردم تهران

رئیس مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران یادآور شد: ارزیابی وضعیت شنوایی مردم تهران و بررسی وضعیت اختلالات خواب در مورد بخش فوقانی تنفسی مردم تهران بخشی از طرحهای تحقیقاتی این مرکز است.

دکتر محمد فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه های مختلفی که در مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال انجام است، گفت: حدود 30 پروژه که بخش عمده ای از آنها به صورت میدانی و در سطح عمومی برای رفع مشکلات جامعه تحت پوشش بوده است، در حال اجرا است.

رئیس مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: همچنین بررسی وضعیت وزوز گوش در میان کارگران شرکت فولاد اهواز، کنترل و بررسی (اسکرینینگ) وضعیت شنوایی نوزادان در NICU ، بررسی وزوز در کسانی که احساس صدای ناخواسته بدون منشاء خارجی دارند و می تواند نشانه و منشاء بیماری در آنها باشد از جمله دیگر طرحهایی است که در مرکز تحقیقات به آنها پرداخته ایم.

فرهادی تأکید کرد: وزوز یک علامت است و می تواند منشاء بیماریهایی باشد و در این میان با بررسی تصویرهای مرتبط (ایمیجینگ) مغز و بررسی ترکیبی تصاویر بدست آمده از ام آر آی مغزی بیمارانی که احساس وزوز گوش دارند با تصاویری که از فعالیت مغز آنها در زمان وزوز و مقایسه آن با تصویرهای مغزی بدست آمده از افراد طبیعی از دیگر پروژه های تحقیقاتی است که به آن پرداخته ایم.

کد مطلب 708562

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