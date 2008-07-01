فرهادی به مهر خبر داد: اجرای طرح پژوهشی ارزیابی وضعیت شنوایی مردم تهران

دکتر محمد فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه های مختلفی که در مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال انجام است، گفت: حدود 30 پروژه که بخش عمده ای از آنها به صورت میدانی و در سطح عمومی برای رفع مشکلات جامعه تحت پوشش بوده است، در حال اجرا است.

رئیس مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: همچنین بررسی وضعیت وزوز گوش در میان کارگران شرکت فولاد اهواز، کنترل و بررسی (اسکرینینگ) وضعیت شنوایی نوزادان در NICU ، بررسی وزوز در کسانی که احساس صدای ناخواسته بدون منشاء خارجی دارند و می تواند نشانه و منشاء بیماری در آنها باشد از جمله دیگر طرحهایی است که در مرکز تحقیقات به آنها پرداخته ایم.

فرهادی تأکید کرد: وزوز یک علامت است و می تواند منشاء بیماریهایی باشد و در این میان با بررسی تصویرهای مرتبط (ایمیجینگ) مغز و بررسی ترکیبی تصاویر بدست آمده از ام آر آی مغزی بیمارانی که احساس وزوز گوش دارند با تصاویری که از فعالیت مغز آنها در زمان وزوز و مقایسه آن با تصویرهای مغزی بدست آمده از افراد طبیعی از دیگر پروژه های تحقیقاتی است که به آن پرداخته ایم.