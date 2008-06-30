کاسپاروف از فهرست بازیکنان راه آهن خارج می شود / میختاریان تمدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که باشگاه راه آهن در نخستین روز از آغاز رسمی فصل نقل و انتقالات قرارداد گئورگ کاسپاروف را بصورت رسمی در هیئت فوتبال استان تهران به ثبت رساند، با توجه به تصویب مصوبه سازمان لیگ مبنی بر استفاده نکردن تیم ها از بازیکنان خارجی و ابلاغ آن طی چند روز گذشته به باشگاه های کشور، نام این دروازه بان ارمنستانی از فهرست بازیکنان فصل آینده راه آهن خارج می شود.

البته به نظر می رسد با توجه به ابلاغ این دستور العمل از سوی فدراسیون فوتبال که متولی این ورزش بوده، مشکلی برای خروج نام کاسپاروف از فهرست بازیکنان فصل آینده راه آهن وجود نداشته و این دروازه بان بصورت توافقی از راه آهن جدا می شود.

در این رابطه باشگاه راه آهن برای حل مشکل خود در درون دروازه پس از عقد قرارداد با نادر غبیشاوی، حسین آشنا را هم امروز به جمع نفرات پیشین خود اضافه کرد. همچنین این باشگاه در حال مذاکرات نهایی با یک دروازه بان جوان است که ظرف روزهای آینده نامش را به فهرست بازیکنان امید خود اضافه می کند.

از سوی دیگر پس از توافق مسئولان این تیم با هاملت میختاریان، قرارداد این هافبک با تجربه ارمنستانی فردا در هیئت فوتبال استان تهران به ثبت می رسد.

در حال حاضر تیم فوتبال راه آهن 17 بازیکن در فهرست بزرگسالان، 4 بازیکن در فهرست زیر 23 سال و یک بازیکن در فهرست بازیکنان امید خود دارد، همچنین با جذب آشنا، غبیشاوی، زارع، دهقان و حقی تنها می تواند یک بازیکن لیگ برتری دیگر را به خدمت بگیرد.