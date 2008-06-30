به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدینژاد عصر امروز در جلسه شورای عالی مسکن با تأکید بر تولید ضربتی و گسترده مسکن تصریح کرد: باید برخی هزینههای زاید در تولید مسکن را حذف کرده تا از یک طرف مردم هزینه کمتری متحمل شده و از طرف دیگر سرعت تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت توجه به فرهنگ بومی – اسلامی در تولید و ساخت مسکن اظهار داشت : غیر از کلانشهرها که نیازمند انبوهسازی هستیم در بقیه نقاط کشور نیازی به تولید مسکن در بیش از 4-3 طبقه وجود ندارد.
رئیسجمهور ثبت قرارداد خرید و فروش زمین و مسکن را برای ساماندهی مسکن مهم ارزیابی کرد و افزود: همه اطلاعات مربوط به خرید و فروش املاک باید ثبت و ضبط شده و این موضوع باید با جدیت پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد : متأسفانه قوانینی که در گذشته برای مسکن نوشته شده به هیچوجه پاسخگوی شرایط امروز نیست.
دکتر احمدینژاد همچنین در ادامه این جلسه ضرورت تشکیل ستادی به منظور ساماندهی کلیه امور مربوط به مسکن به ریاست وزیر مسکن و شهرسازی را مورد تأکید قرار داد.
احمدی نژاد درشورایعالیمسکن:
هزینه های اضافی ساخت مسکن در طرح تولید ضربتی حذف شود
رئیسجمهور حذف هزینههای اضافی در ساخت مسکن به منظور کاستن از فشار بر اقشار مختلف مردم را ضروری دانست و گفت: در تولید مسکن نیازمند اقدامات ضربتی هستیم.
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