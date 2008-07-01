آن روی سکه طرح «سفرهای ارزان قیمت»

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با گذشت چند سال، تشکیل نخستین جلسه ستاد تسهیلات سفرهای تابستان آن هم در دهه نخست تیرماه که نخستین فصل تابستان است، موفقیت این طرح را به زیر سوال می برد
از سوی دیگر قرار بود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان ناظر، بر کار آژانس داران در اجرای این تورها نظارت کاملی به عمل آورد. این در حالی است که با گذشت چند سال، تشکیل نخستین جلسه ستاد تسهیلات سفرهای تابستان آن هم در دهه نخست تیرماه که نخستین فصل تابستان است، موفقیت این طرح را به زیر سوال می برد. چرا که هنوز پس از گذشت فرصت های بسیار، جلسه هماهنگی در دهه نخست تابستان تشکیل می شود که این امر می تواند دلیلی بر بی نظمی موجود در اجرای برنامه های مختلف معاونت گردشگری این سازمان باشد.
اما ایجاد هماهنگی های لازم از سوی میراث فرهنگی و گردشگری، در حالی اتفاق می افتد که این سازمان صراحتا اعلام می کند که هیچ تسهیلات ریالی برای اجرای سفرهای ارزان قیمت به آژانس داران و فعالان این حوزه ارائه نخواهد کرد. این امر بسیاری از آژانس داران را با این سوال مواجه می کند که نقش سازمان در این طرح چیست؟!
وقتی که روغن ریخته نذر امامزاده میشود!
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در این میان، دیگر نقشی برای سازمان میراث فرهنگی، باقی نمی ماند که بخواهد برای آن برنامه ریزی کند.مگر یک نقش. و آن هم اینکه با سر و صدا و هیاهو به میدان بیاید، در یک حرکت تبلیغاتی، از موقعیت موجود به نفع خود بهره برداری نماید و به قول معروف « روغن ریخته را نذر امامزاده کند».
این امکان حتی در سفرهای خانوادگی و شخصی نیز مهیاست. بعنوان مثال اگر در فصل زمستان به مشهد مقدس سفر کرده باشید، حتماً دیدهاید که برخی هتلها تخفیف های بسیار قابل تأملی را - بعنوان تخفیفهای زمستانی - برای جذب مسافر درنظر میگیرند. و یا اگر در فصل تابستان به جزیره کیش یا قشم سفر کنید ، شکست قیمتها را در کلیه مراکز شاهد خواهید بود.
با این کار، هم هتل ها خالی نمی مانند، هم آژانس داران دچار ضرر و زیان نمی شوند و هم اینکه گردشگرانی که توان اقتصادی مناسبی برای سفر ندارند، از برخی از نقاط دیدنی کشور بازدید می کنند. در این میان، دیگر نقشی برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باقی نمی ماند که بخواهد برای آن برنامه ریزی کرده و آن را هم اجرا کند.
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با گذشت این چند سال و به وجود نیامدن تغییری در جریان سفر در کشور، به نظر می رسد که سازمان متولی، همین نقش خود را هم به خوبی ایفا نکرده است
اما ممکن است متولیان گردشگری کشور این اشاره را برنتابند و نقش مهم و جدی تری برای این سازمان در خصوص اجرای طرح سفرهای ارزان قیمت قائل باشند.
اگر این نقش را نادیده نگرفته و معتقد باشیم که برای ایجاد هماهنگی میان ارگان های مختلف باید سازمانی مسئولیت این امر را بر عهده بگیرد، بازهم مشکل دیگری پیش میآید؛ با گذشت این چند سال و به وجود نیامدن تغییری در جریان سفر در کشور، به نظر می رسد که سازمان متولی، همین نقش خود را هم به خوبی ایفا نکرده است یا اینکه هنوز نتوانسته است هماهنگی لازم را میان دستگاه های مختلف ایجاد کند.
ادامه دارد...
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