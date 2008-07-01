سرنوشت چشم انداز حمل و نقل و ترافیک پایتخت در دستان دولت

به گزارش خبرنگار مهر ، طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران از سال 84 در دست تهیه بوده و با مصوبه شورای شهر در سال 85 ، تهیه و تدوین آن وارد مرحله جدیدی شد، تا اینکه کلیت طرح فوق در خرداد ماه جاری با نظر موفق اعضای شورا به تصویب شورای شهر تهران رسید.

در این طرح جامع، چشم انداز شهر تهران در حوزه حمل و نقل عمومی از نظر تعداد ناوگان، توسعه خطوط، حجم جابجایی، تعداد سفرها و مدریت سفرهای درون شهری ارائه شده است به طوریکه شهر تهران در افق سال 1404 دارای 460 کیلومتر خطوط مترو، 11هزار دستگاه اتوبوس، 4500 دستگاه مینی بوس، 100 هزار تاکسی و 11 هزار دستگاه ون خواهد بود.

همچنین سهم حمل و نقل عمومی شهرتهران در سال 1404 به 75 درصد خواهد رسید که در این راستا سهم مترو 30 درصد، اتوبوسرانی 22 درصد ، تاکسی و ون 20 درصد و سهم مینی بوسرانی 3 درصد از مجموع سفرهای روزانه شهر تهران را شامل می شوند.

حل مشکل ترافیک شهر تهران با اجرای طرح جامع حمل و نقل و ترافیک

دکتر حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران ، طرح جامع را دارای پیش بینی های مناسبی در خصوص سهم حمل و نقل عمومی و شخصی دانسته و گفته است : در این طرح سهم هر یک از وسائل حمل و نقل عمومی مشخص شده که با تحقق آن می توان نسبت به حل مشکل ترافیک شهر تهران بسیار امیدوار بود .

به گفته این عضو شورای شهر تهران، توسعه خطوط مترو، ساماندهی وضعیت اتوبوسرانی و تاکسیرانی، توجه به موضوع پارکینگهای عمومی و مشخص کردن جایگاه و نقش هر یک از وسایل حمل و نقل عمومی از جمله مسائلی است که به صورت کارشناسی در طرح مذکور مورد مطالعه قرار گرفته که در صورت مدیرت صحیح و تحقق آنها وضعیت بسیار مطلوبی در زمنیه حمل و نقل عمومی در شهر تهران ایجاد خواهد شد.

دکتر شهریار افندی زاده، مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران نیز که متولی طرح جامع بوده است در این خصوص یادآور می شود: در طرح جامع برای هر موضوع راه حل و سیاست خاص و کارشناسی شده ای در نظر گرفته شده و در کل پیش بینیهای مشخصی را برای استفاده از وسائل مختلف حمل و نقل عمومی ارائه کرده است.

به گفته این استاد دانشگاه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در صورت تحقق اهداف و پیشرفت مناسب پیش بینیهای در نظر گرفته شده، وضعیت مطلوبی را تا افق سال 1404 در زمینه ترافیک و حمل و نقل عمومی شهر تهران به وجود خواهد آورد .

طرح جامع تکلیف پایتخت در حوزه ترافیک را روشن می کند

در طول سالهای گذشته همواره موضوعات مربوط به ترافیک و حمل و نقل عمومی به محلی برای اختلاف نظرها و برخی ناهماهنگیهای بین دستگاههای متولی تبدیل شده است که از آن جمله می توان به موضوع استفاده از منوریل، خطوط BRT ... اشاره کرد به طوریکه بسیاری از مسئولین ، کارشناسان و صاحبنطران تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک را جهت پایان دادن به این نابسامانیها خواستار شده بودند.

به گفته شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر، طرح جامع فضای خوبی را برای حمل و نقل عمومی پیش بینی کرده که این مسئله تصمیمات سلیقه ای جهت استفاده از وسائل مختلف حمل و نقل عمومی را منتفی می کند.

خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران نیز با اشاره به موضوع احداث خطوط منوریل در شهر تهران به عنوان یکی از موضوعات مورد اختلاف بین دستگاه های مسئول تأکید می کند : طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران حاصل سالها مطالعه کارشناسی است که نقش هریک از وسائل حمل و نقل عمومی نظیر مترو، اتوبوس، تاکسی و حتی منوریل را مشخص کرده است.

به گفته این عضو شورای شهر ، شهر تهران تشنه روشن شدن تکلیف در حوزه حمل و ئنقل و ترافیک است تا به مدتها اختلاف نظر در این حوزه، به خصوص در مورد استفاده از منوریل پایان دهد.

دانشجو همچنین خواستار توجه همه دستگاهها و نهادهای مسئول به طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شده و می افزاید : این درست نیست که تنها بر اساس سلیقه و خواست شخصی بخواهیم از منوریل استفاده کنیم و یا مخالف آن باشیم بلکه همواره باید نظر کارشناسی مبتنی بر مطالعات را بپذیرم.

نظرات مختلف و تکلیف طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

در حالی که بر اساس قانون و روال تصویب طرحهای جامع، طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران نیزبه عنوان یک سند فرادستی باید جهت اجرایی شدن به تصویب نهادهای کشوری برسد، استمرار برخی اختلاف نظرها در خصوص موضوع استفاده از منوریل موجب می شود تا نگرانیهایی جهت تصویب و تأیید نهایی این طرح توسط شورای عالی ترافیک کشور ایجاد شود.

در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران 7/6 کیلومتر خط قطار هوایی به عنوان یکی از 3 خطوط مکمل مترو پیشنهاد شده است و این در حالی است که شورای عالی ترافیک کشور احداث 66 کیلومتر منوریل در شهر تهران را به عنوان یک حلقه خط قطار شهری تصویب کرده است .

به گزارش مهر ، دبیر وقت شورای عالی ترافیک کشور در این خصوص گفته است مصوبه شورای عالی ترافیک کشور برای همه دستگاههای کشور لازم الاجرا است و احداث 66 کیلومتر منوریل هم باید در طرح جامع ترافیک شهر تهران گنجانده شود.

با این همه حمزه شکیب در خصوص این موضوع تصریح می کند موضوع استفاده از منوریل در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران گنجاندنی نیست و تنها نظر و مصوبه شورای شهر است که احداث منوریل در شهر تهران را ممکن می سازد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر همچنین تأکید کرده است : شورای شهر محکم ایستاده است و اجازه نمی دهد بدون مصوبه این شورا و توجه به نظرات کارشناسی منوریل در شهر تهران احداث شود.

افندی زاده، کارشناس ترافیک نیز در این باره می گوید طرح جامع ترافیک و حمل و نقل شهر تهران با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی و سالها مطالعه تهیه و تدوین شده و هیچگونه نظر غیر کارشناسی نیز در این طرح گنجانده نخواهد شد.

شکیب در خصوص تغییرات در طرح مذکور نیز معتقد است که اگر قرار باشد دراصلاحی در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران ایجادت شود باید در دستگاهی که این طرح را تهیه کرده انجام شود و در نهایت نیز این شورای شهر است که به عنوان نماینگان مردم نظر نهایی را در این خصوص می دهد.

با توجه به تصویب طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در شورای شهر تهران به نظر می رسد که در سال جاری شاهد رسیدگی شورای عالی ترافیک کشور به این طرح باشیم که نشان می دهد سرنوشت افق چشم انداز شهر تهران در حوزه حمل و نقل و ترافیک در دستان دولت قرار دارد.