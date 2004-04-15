سه گروگان ژاپني در عراق آزاد شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الجزيره اين شبكه خبري لحظاتي پيش از آزادي سه گروگان ژاپني كه هشت روز پيش در عراق به گروگان گرفته شده بودند خبر داد .

اين در حالي است كه مطبوعات و رسانه هاي ژاپن امروز صبح از به گروگان گرفته شدن دو ژاپني ديگر در عراق خبر داده بودند كه بدين ترتيب تعداد گروگانها ي ژاپني به پنج تن رسيده بود

خبرنگار الجزيره اعلام كرد كه اين سه نفر در حال حاضر در مراسم ضيافت علماي مسلمين عراق هستند و در سلامتي كامل به سر مي برند .

خبري از وضعيت ديگر گروگانهاي خارجي در عراق كه تعداد آنها 37 نفر مي باشد در دست نيست .