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۲۷ فروردین ۱۳۸۳، ۱۶:۵۳

الجزيره خبر داد :

سه گروگان ژاپني در عراق آزاد شدند

شبكه خبري الجزيره دقايقي پيش از آزادي سه گروگان ژاپني در عراق خبر داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الجزيره اين شبكه خبري لحظاتي پيش از آزادي سه گروگان ژاپني كه هشت  روز پيش در عراق به گروگان گرفته شده بودند خبر داد .
اين در حالي است كه  مطبوعات و رسانه هاي ژاپن امروز صبح از به گروگان گرفته شدن دو ژاپني ديگر در عراق خبر داده بودند كه بدين ترتيب تعداد گروگانها ي ژاپني به پنج تن رسيده بود
خبرنگار الجزيره اعلام كرد كه اين سه نفر در حال حاضر در مراسم ضيافت علماي مسلمين عراق هستند و در سلامتي كامل به سر مي برند .
خبري از وضعيت ديگر گروگانهاي خارجي در عراق كه تعداد آنها 37 نفر مي باشد در دست نيست .   

کد مطلب 70873

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