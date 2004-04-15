جلسه هماهنگي ديدارتيم هاي اميد ايران و چين برگزار شد

به گزارش خبرنگار "مهر" جلسه هماهنگي ديداربرگشت تيم هاي ملي اميد ايران و چين عصر امروز با حضور نمايندگان كنفدراسيون فوتبال آسيا، ناظربازي، داوران و ناظر داوري، سرپرستان تيم هاي ايران و چين، نماينده فدراسيون فوتبال كشورمان و ساير دست اندركاران اين ديداردرهتل آزادي تهران برگزارشد.

دراين جلسه مسئولان كنفدراسيون فوتبال آسيا مقررات و آخرين قوانين وتذكرات را به اطلاع مسئولان وسرپرستان دوتيم رساندند.

ديداربرگشت تيم هاي ملي اميد ايران و چين عصرفردا در ورزشگاه يكصد هزار نفري آزادي برگزارخواهد شد. تيم ملي كشورمان ديدار رفت را با نتيجه 3 بريك به چين واگذار كرده بود.