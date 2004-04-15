  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ فروردین ۱۳۸۳، ۱۷:۰۵

جلسه هماهنگي ديدارتيم هاي اميد ايران و چين برگزار شد

جلسه هماهنگي ديدار تيمهاي فوتبال اميد ايران و چين عصر امروز در هتل آزادي تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" جلسه هماهنگي ديداربرگشت تيم هاي ملي اميد ايران و چين عصر امروز با حضور نمايندگان كنفدراسيون فوتبال آسيا، ناظربازي، داوران و ناظر داوري، سرپرستان تيم هاي ايران و چين، نماينده فدراسيون فوتبال كشورمان و ساير دست اندركاران اين ديداردرهتل آزادي تهران برگزارشد.
دراين جلسه مسئولان كنفدراسيون فوتبال آسيا مقررات و آخرين قوانين وتذكرات را به اطلاع مسئولان وسرپرستان دوتيم رساندند.
ديداربرگشت تيم هاي ملي اميد ايران و چين عصرفردا در ورزشگاه يكصد هزار نفري آزادي برگزارخواهد شد. تيم ملي كشورمان ديدار رفت را با نتيجه 3 بريك به چين واگذار كرده بود.

کد مطلب 70879

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها