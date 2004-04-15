گاوخوني براي كارگردانان فرانسه نمايش داده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي بنياد فارابي فيلم گاوخوني كه از سوي بنياد سينمايي فارابي براي شركت در جشنواره بين الملي فيلم كن ارائه شده بود، در بخش دو هفته كارگردانها برگزيده شده است.

اين فيلم در بيست و دومين جشنواره بين المللي فيلم فجر (در اولين حضور سينمايي خود) جوايز ويژه هيات داوران و سيمرغ بلورين بهترين نقش آفريني را (براي بازي عزت اله انتظامي در اين فيلم) از آن خود كرده بود.

گفتني است بخش دو هفته كارگردانهاي جشنواره بين المللي فيلم كن 24 ارديبهشت تا 3 خرداد ماه سال جاري در كشور فرانسه برگزارمي شود.