به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جعفری جوزانی سال 1365 این فیلم را بر مبنای فیلمنامه‌ای از خودش جلو دوربین برد. در فیلم سینمایی "شیر سنگی" عزت الله انتظامی، علی نصیریان، ولی شیراندامی، علیرضا شجاع‌نوری، حمید جبلی، احمد هاشمی، شمسی فضل‌الهی، فهیمه راستکار، آزیتا لاچینی و ... بازی کردند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده: جسد یک انگلیسی که با داس کشته شده در منطقة‌ بختیاری، روی لوله‌های نفت پیدا می‌شود. کوهیار، پسر رییس طایفه علی یار و خدامراد که مجسمه شیر سنگی می‌‌سازد، جسد را می‌بینند و دفن می‌کنند. مأموری به نام عامری برای پیگیری قتل و دستگیری قاتل به منطقه اعزام می‌شود و ...

عوامل این پروژه عبارتند از علیرضا شجاع‌نوری و مسعود جعفری جوزانی تهیه‌کننده، محمدمهدی دادگو مدیر تولید، محمود کلاری فیلمبردار، روح‌الله امامی تدوین، احمد هاشمی طراح صحنه، آفاق رضوانی طراح لباس، فریدون شهبازیان آهنگساز، اسحاق خانزادی میکس، جلال مقامی مدیر دوبلاژ، منصور تهرانی و غلامرضا قومی جلوه‌های ویژه.

فیلم "شیر سنگی" در پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های فجر برگزیده لوح زرین بهترین فیلمنامه و بهترین صداگذاری شد.