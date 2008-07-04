کمیسیون تحویل پروژه های عمرانی شهرداری کرج تشکیل شد

امیر یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تاکنون مدیران و مسئولان شهرداری اقدام به افتتاح پروژه هایی می کردند که به صورت کامل تکمیل نشده بود و این امر مشکلاتی را برای شهرداری و شورا به همراه داشته است.

این عضو شورای شهر افزود: کمیسیون تحویل شهرداری با حضور نمایندگانی از شورا و برخی مدیران شهرداری تشکیل شده است که این کمیسیون وظیفه دارد پروژه های عمرانی سازمان های مربوط به شهرداری را از پیمانکاران تحویل گیرد و تا زمانی که پروژه ها کامل نشده باشد اجازه افتتاح رسمی آنها را صادر نکند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین کمیسیون عمران شورا از شهرداری خواسته است تا کیفیت کارهای عمرانی را در اولویت قرار دهند و از مصالحی در پروژه ها استفاده کنند که مرغوبیت داشته باشد و به عمر پروژه ها اضافه کنند.

یزدی ادامه داد: مطالعات حریم شهرکرج، مطالعات طرح جامع ترافیک، مطالعه بافت فرسوده این کلانشهر و آغاز بزرگراه شمالی و جنوبی شهر از بزرگترین پروژه های عمرانی شهر کرج است که شورا و شهرداری پیگیری این طرح ها هستند.