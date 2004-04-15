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۲۷ فروردین ۱۳۸۳، ۲۰:۰۰

وزير دفاع لهستان به نقل از شمخاني :

مقتدي صدر نبايد خودسرانه عمل كند

وزير دفاع لهستان امروز اعلام كرد : علي شمخاني وزير دفاع ايران معتقد است كه مقتدي صدرروحاني عراقي كه هوادارانش موجب برخي ناآرامي ها شدند نبايد خودسرانه عمل كند و به اجتماع عراق بپيوندد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جرزي زماجزينسكي (Jarzy Szmajdzinski) وزيردفاع لهستان در جمع خبرنگاران در ورشو گفت : علي شمخاني وزيردفاع ايران با بيان موضعش اظهار داشت كه صدر بايد جايگاه اجتماعي خود را در عراق پيدا كند .
وي افزود : وزيردفاع ايران معتقد است كه با توجه به وضعيت كنوني عراق اولويت بايد به گفتگوهاي سياسي داده است وتوسل به زور بايد درهر دو طرف كاهش يابد .
علي شمخاني وزير دفاع ايران كه براي يك ديدار دوروزه در لهستان بسر مي برد بعد از ديدار با همتاي لهستاني خود در جمع خبرنگاران اظهار نظري در اين باره نكرد .
ديداروزيردفاع ايران از لهستان كه براي اولين بار است كه صورت مي گيرد بعد از سوء قصد به دبيراول سفارت ايران در عراق كه منجر به شهادت وي گرديد انجام گرفت .

کد مطلب 70901

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