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۱۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۵

اخبار کوتاه ورزشی کرج

کرج - خبرگزاری مهر: چند خبر از کسب مقام اول دوندگان کرجی، تیم دوچرخه سواری، آزمون جودو، حضور جودکاران کرجی در تیم ملی جوانان و قهرمانی کرج در مسابقات شطرنج کشوری را در این خبر می خوانیم.

- به گزارش خبرنگار مهر کرج، مسابقات دو و میدانی بین المللی و قهرمانی کشور در استان زنجان و شهر باکو برگزار شد که در این دوره از مسابقات هاشم خزایی دونده کرجی توانست در رشته 400 متر مقام اول را از آن خود کرد و کریم رضایی نیز در مسابقات پیاده روی پیشکسوتان که در شهرستان ابهر برگزار شد توانست مدال طلای این مسابقات را کسب کرد.

- شمس الله مظاهری، رضا احمدی، ایرج یحیایی، علی پور مهر و محمد الماسی دوچرخه سوارانی هستند که برای شرکت در مسابقات پیشکسوتان کشور به استان فارس اعزام شد.

- آزمون دان یک و دو جودو پنج شنبه و جمعه این هفته در باشگاه کیانپور کرج برای جودو کاران کرجی و شهرستان های مجاور برگزار می شود.

- احمدرضا عیدی و سوده کمندانی جودوکار برجسته کرجی همراه با تیم ملی جوانان کشور به مسابقات آسیایی جودو که در یمن برگزار خواهد شد، اعزام می شود.

- مسابقات قهرمانی شطرنج با حضور 86 نفر از شطرنج بازان در نه دوره به روش سوئیسی از سوی هیئت شطرنج کرج برگزار شد نفرات برتر این مسابقه امیر ملکی، پویا پولادی، بهروز رزاقی، علی نجاری، کیومرث عشقی و سینا فرحزادی توانستند به جشنواره قهرمانی کشور راه یابند.

کد مطلب 709041

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