به گزارش خبرگزاري "مهر" ، حسين محمد در گفتگو با شبكه تلويزيوني العربيه ، درباره جزئيات حادثه ترور دبير اول سفارت ايران در عراق گفت: خليل نعيمي ساعت 14.15 در حال بازگشت به خانه بود و پشت سر او با حدود دويست متر فاصله ، يكي از اعضاي سفارت حركت ميكرد ؛ آنها در 500 متري ساختمان سفارت بودند كه اين حادثه اتفاق افتاد.
رئيس دفتر سفارت ايران در بغداد افزود : اين شخص كه در خودروي ديگري بود ، ناگهان متوقف شدن خودروي خليل نعيمي را مشاهده كرد و زماني كه به مكان حادثه رسيد مشاهده كرد كه به خودروي نعيمي تيرهاي زيادي شليك شده و يكي ازتيرها به سر شهيد نعيمي اصابت كرده و او را به شهادت رسانده است.
اين مقام مسوول در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين تيرها را تك تيرانداز شليك كرده است ، گفت : در حقيقت چند نفر سوار بر يك خودرو به سرعت به سوي خودروي خليل نعيمي حركت كردند و آن را هدف قرار دادند.
وي درباره اينكه شما چه كساني را متهم ميكنيد ، خاطرنشان كرد در حقيقت كساني كه خودرو را هدف قرار دادند ناشناس هستند.
اين مقام مسوول در اين باره كه برخي معتقدند شايد علت اصلي اين حادثه ، ادعاي دخالت ايران در امور داخلي عراق باشد ، گفت : تاكنون هيچ چيزي مشخص نشده و ما هم اكنون درصدد انتقال جسد هستيم.
حسين محمد در اين باره كه چه كسي تحقيق در رابطه با اين حادثه را بر عهده دارد ، افزود : مسئولان عراقي اين مسئله را پيگيري ميكنند.
از سوي يك مقام مسوول در سفارت جمهوري اسلامي ايران در بغداد اعلام شد
جزئيات ديگري از حمله تروريستي به خودروي شهيد خليل نعيمي
يك مقام مسوول در سفارت جمهوري اسلامي ايران در بغداد ، جزئيات ديگري از حمله تروريستي افراد ناشناس به خودروي شهيد خليل نعيمي را اعلام كرد.
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