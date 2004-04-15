جزئيات ديگري از حمله تروريستي به خودروي شهيد خليل نعيمي

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، حسين‌ محمد در گفتگو با شبكه‌ تلويزيوني‌ العربيه‌ ، درباره‌ جزئيات‌ حادثه‌ ترور دبير اول‌ سفارت‌ ايران‌ در عراق‌ گفت‌: خليل‌ نعيمي‌ ساعت‌ 14.15 در حال‌ بازگشت‌ به‌ خانه‌ بود و پشت‌ سر او با حدود دويست‌ متر فاصله‌ ، يكي‌ از اعضاي‌ سفارت‌ حركت‌ مي‌كرد ؛ آنها در ‌500‌ متري‌ ساختمان‌ سفارت‌ بودند كه اين حادثه اتفاق افتاد.

رئيس‌ دفتر سفارت ايران‌ در بغداد‌ افزود‌ : اين‌ شخص‌ كه‌ در خودروي‌ ديگري‌ بود ، ناگهان متوقف‌ شدن‌ خودروي‌ خليل‌ نعيمي‌ را مشاهده‌ كرد و زماني‌ كه‌ به‌ مكان‌ حادثه‌ رسيد مشاهده‌ كرد كه‌ به‌ خودروي‌ نعيمي‌ تيرهاي‌ زيادي‌ شليك‌ شده‌ و يكي‌ ازتيرها به‌ سر شهيد‌ نعيمي‌ اصابت‌ كرده‌ و او را به‌ شهادت‌ رسانده‌ است.

اين مقام مسوول در پاسخ‌ به‌ اين‌ سئوال‌ كه‌ آيا اين‌ تيرها را تك‌ تيرانداز شليك‌ كرده‌ است‌ ، گفت‌‌ : در حقيقت‌ چند نفر سوار بر يك‌ خودرو به‌ سرعت‌ به‌ سوي‌ خودروي‌ خليل‌ نعيمي‌ حركت‌ كردند و آن‌ را هدف‌ قرار دادند.

وي درباره‌ اينكه‌ شما چه‌ كساني‌ را متهم‌ مي‌كنيد ، خاطرنشان‌ كرد در حقيقت‌ كساني‌ كه‌ خودرو را هدف‌ قرار دادند ناشناس‌ هستند‌.

اين مقام مسوول در اين‌ باره‌ كه‌ برخي‌ معتقدند شايد علت‌ اصلي‌ اين‌ حادثه‌ ، ادعاي دخالت‌ ايران‌ در امور داخلي‌ عراق‌ باشد ، گفت‌ : تاكنون‌ هيچ‌ چيزي‌ مشخص‌ نشده و ما هم‌ اكنون‌ درصدد انتقال‌ جسد هستيم.

حسين‌ محمد در اين‌ باره‌ كه‌ چه‌ كسي‌ تحقيق‌ در رابطه‌ با اين‌ حادثه‌ را بر عهده‌ دارد ، افزود : مسئولان‌ عراقي‌ اين‌ مسئله‌ را پيگيري‌ مي‌كنند.

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