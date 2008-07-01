محدودیتی جهت گسترش روابط ایران و هند وجود ندارد/خط لوله صلح رشته دوستی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌ نژاد عصر امروز (سه‌شنبه) در دیدار «نارایانان» مشاور امنیت ملی هند، روابط فیمابین ایران و هند را دیرینه خواند و اظهار داشت: برای ارتقاء سطح روابط دو کشور در زمینه‌های مسایل دو جانبه‌، منطقه‌ای و جهانی، محدودیتی وجود ندارد.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت همکار‌ی‌های سه جانبه ایران، هند و پاکستان در موضوع انتقال گاز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد خط لوله گاز بین این سه کشور برقرار شود و این به نفع ملت‌های منطقه است.

وی افزود: ایران به منظور تحکیم روابط منطقه‌ای و کمک به امنیت منطقه و تقویت همکاری‌های برادرانه، اجرای خط لوله صلح را به عنوان یک گام موثر و مفید دنبال می‌کند تا این پروژه هر چه زودتر نهایی و عملیاتی شود.

دکتر احمدی‌نژاد اضافه کرد: خط لوله صلح رشته دوستی بین سه کشور ایران، هند و پاکستان است.

رئیس ‌جمهور در ادامه با بیان اینکه جهان به سرعت در حال تغییر است، گفت: کشورهای منطقه به ویژه ایران و هند با تحکیم مناسبات دو جانبه باید خودشان را برای تغییرات بزرگ در جهان و پر کردن خلاء قدرت در منطقه آماده کنند.

وی همچنین همکاری‌ ایران و هند در مبارزه با مواد مخدر، تروریسم، کریدور شمال – جنوب و برقراری امنیت منطقه‌ای را مفید و سازنده توصیف کرد.

نارایانان مشاور امنیت ملی هند نیز در این دیدار با ارایه گزارشی از آخرین اوضاع منطقه، مذاکرات خود را با مقام‌های عالی‌رتبه کشورمان خوب و سازنده توصیف کرد.

وی روابط دو کشور را تاریخی واستراتژیک خواند وگفت: اراده سیاسی مسؤولان بلندپایه هند توسعه وتعمیق هرچه بیشتر روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف با ایران است.

مشاور امنیت ملی هند افزود: ایران و هند با سابقه دیرینه تاریخی و اشتراکات فرهنگی از کشورهای تأثیرگذار در جهان و منطقه هستند.

وی همچنین خط لوله صلح بین سه کشور ایران، هند و پاکستان برای تقویت همکاریهای منطقه‌ای را مهم ارزیابی کرد و در ادامه بر تسریع اجرای این پروژه در جهت منافع ملت‌های منطقه تأکید کرد.

نارایانان همچنین نقش ایران و هند را در ساختن تمدن‌های بزرگ به همراه زندگی مسالمت‌ آمیز بین ادیان مختلف سازنده توصیف کرد.