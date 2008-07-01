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۱۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۴۲

احمدی نژاد:

محدودیتی جهت گسترش روابط ایران و هند وجود ندارد/خط لوله صلح رشته دوستی

محدودیتی جهت گسترش روابط ایران و هند وجود ندارد/خط لوله صلح رشته دوستی

رئیس‌جمهور با بیان اینکه هیچ عاملی نمی‌تواند به روابط تهران – دهلی نو خدشه‌ وارد کند، تأکید کرد: نگاه جمهوری اسلامی ایران به روابط با هند، نگاهی درازمدت است و به همین دلیل علاقه‌مندیم همکاری‌های خود را با این کشور توسعه دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌ نژاد عصر امروز (سه‌شنبه) در دیدار «نارایانان» مشاور امنیت ملی هند، روابط فیمابین ایران و هند را دیرینه خواند و اظهار داشت: برای ارتقاء سطح روابط دو کشور در زمینه‌های مسایل دو جانبه‌، منطقه‌ای و جهانی، محدودیتی وجود ندارد.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت همکار‌ی‌های سه جانبه ایران، هند و پاکستان در موضوع انتقال گاز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد خط لوله گاز بین این سه کشور برقرار شود و این به نفع ملت‌های منطقه است.

وی افزود: ایران به منظور تحکیم روابط منطقه‌ای و کمک به امنیت منطقه و تقویت همکاری‌های برادرانه، اجرای خط لوله صلح را به عنوان یک گام موثر و مفید دنبال می‌کند تا این پروژه هر چه زودتر نهایی و عملیاتی شود.

دکتر احمدی‌نژاد اضافه کرد: خط لوله صلح رشته دوستی بین سه کشور ایران، هند و پاکستان است.

رئیس ‌جمهور در ادامه با بیان اینکه جهان به سرعت در حال تغییر است، گفت: کشورهای منطقه به ویژه ایران و هند با تحکیم مناسبات دو جانبه باید خودشان را برای تغییرات بزرگ در جهان و پر کردن خلاء قدرت در منطقه آماده کنند.

وی همچنین همکاری‌ ایران و هند در مبارزه با مواد مخدر، تروریسم، کریدور شمال – جنوب و برقراری امنیت منطقه‌ای را مفید و سازنده توصیف کرد.

نارایانان مشاور امنیت ملی هند نیز در این دیدار با ارایه گزارشی از آخرین اوضاع منطقه، مذاکرات خود را با مقام‌های عالی‌رتبه کشورمان خوب و سازنده توصیف کرد.

وی روابط دو کشور را تاریخی واستراتژیک خواند وگفت: اراده سیاسی مسؤولان بلندپایه هند توسعه وتعمیق هرچه بیشتر روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف با ایران است.

مشاور امنیت ملی هند افزود: ایران و هند با سابقه دیرینه تاریخی و اشتراکات فرهنگی از کشورهای تأثیرگذار در جهان و منطقه هستند.

وی همچنین خط لوله صلح بین سه کشور ایران، هند و پاکستان برای تقویت همکاریهای منطقه‌ای را مهم ارزیابی کرد و در ادامه بر تسریع اجرای این پروژه در جهت منافع ملت‌های منطقه تأکید کرد.

نارایانان همچنین نقش ایران و هند را در ساختن تمدن‌های بزرگ به همراه زندگی مسالمت‌ آمیز بین ادیان مختلف سازنده توصیف کرد.

کد مطلب 709203

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