برای تضمین آینده فوتبالم به استقلال آمدم / پیشنهاد مالی سپاهان خیلی بهتر بود

حسین کاظمی لحظاتی پس از ثبت قرارداد دوساله خود با تیم فوتبال استقلال تهران، ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: علاوه بر استقلال از چند تیم لیگ برتری پیشنهادهای خوبی دریافت کرده بودم اما برای امضا قرارداد نهایی تامل کرده و در نهایت استقلال را انتخاب کردم.

وی در پاسخ به این پرسش که "چرا استقلال را انتخاب کردی؟"، گفت: برایم تنها مسائل مالی مهم نبود. می خواستم برای تضمین آینده ام در فوتبال ایران به استقلال باییم چرا که فکر می کنم با بازی در این تیم می توانم بیشتر خود را نشان دهم . از سوی دیگر استقلال تیم سابقم بود و آشنایی با شرایط این تیم باعث شد پیشنهاد دیگر تیم ها را رد کنم.

هافبک تیم فوتبال استقلال تهران با تاکید بر اینکه مسئولان این تیم جدی تر از دیگر تیم ها به دنبال عقد قرارداد با وی بودند، افزود: من از دیگر تیم ها به ویژه سپاهان پیشنهاد مالی به مراتب بهتری نسبت به تیم استقلال دریافت کرده بودم. با مسئولان تیم های دیگر مانند پرسپولیس هم مذاکره کردم اما در نهایت استقلال را به خاطر شرایط خاصش انتخاب کردم.

حسین کاظمی در هیئت فوتبال استان تهران

کاظمی حضور دوباره قلعه نویی در تیم استقلال را یکی از عوامل اصلی حضورش در این تیم عنوان کرد و گفت: بالاخره قلعه نویی سرمربی من بوده و نسبت به کارم شناخت کافی دارد. من هم با روش کار او آشنا هستم. همین مسئله در اینکه استقلال را انتخاب کنم تاثیرگذار بود.

حسین کاظمی از فردا در تمرینات تیم فوتبال استقلال حضور می یابد تا پس از یک فصل دوری، شروعی تازه با آبی پوشان داشته باشد.

در فصل نقل و انتقالات تاکنون هاشم بیک زاده، میلاد نوری، خسرو حیدری، هادی شکوری و حسین کاظمی به تیم فوتبال استقلال تهران پیوسته اند. این تیم می تواند در فرصت باقی مانده تا پایان فصل نقل و انتقالات تنها دو بازیکن لیگ برتری دیگر جذب کند.