حیات زیست محیطی تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی است

مریم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: با توجه به خشکسالی موجود، تالاب بین المللی گاوخونی روز به روز در حال خشک شدن است و با مراجعه به این تالاب مشاهده می شود که تنها لکه های مختصر آب در این تالاب وجود دارد که در این لکه ها تعداد بسیاری از پرندگان مهاجر سولامینگو و .... مستقر هستند.

فرهمند با اشاره به اینکه در تابستان سال جاری مقرر شد تنها 30 تا 35متر مکعب آب در ثانیه از سد زاینده رود به سمت رودخانه آب رها سازی شود، یادآور شد: 12 متر مکعب از این میزان آب رها شده به آب شرب اختصاص دارد که به سمت تصفیه خانه بابا شیخ علی هدایت و بقیه آب نیز در اولویت دوم به صنایع بزرگ نظیر ذوب آهن، فولاد مبارکه و ... احتصاص یافته است.

وی ادامه داد: از این میزان آب رها شده نه تنها هیچ آبی به تالاب نمی رسد بلکه زاینده رود هم از جاری شدن آب بی بهره است.

این کارشناس مسائل زیست محیطی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشت دوم برای کشاورزان ممنوع شده است، افزود: مقرر شده بود که از اول خرداد ماه آب زاینده رود بسته شود و از دلیل باز شدن مجدد آب زاینده رود اطلاعی نداریم.

فرهمند با شاره به خشکسالی موجود خاطر نشان کرد: اکنون امکان ورود آب به این تالاب بین المللی وجود ندارد اما باید در آینده نزدیک و پس از خشکسالی حقابه اختصاص یافته به تالاب بازگردد، زیرا این تفرجگاه با خطر نابودی مواجه شده است.

تالاب گاوخونی اصفهان در سال 1975در کنوانسیون بین المللی تالاب ها ثبت شده و متاسفانه اکنون در معرض نابودی قرار گرفته است.