دشت شقایق های وحشی تالش رو به نابودی است

به گزارش خبرنگار مهر در تالش، از دیرباز دامنه های کوهستانی تالش در ماههای اردیبهشت و خرداد هر سال با دامنی گسترده از گلهای وحشی کوهستان و به خصوص شقایق، جاذب هزاران گردشگر بوده، اما با روند کنونی تخریب طبیعت، دیگر نمی توان امیدی به مشاهده این خرمنهای زیبا به خصوص در مراکزی مانند ییلاقهای جاده اسالم به خلخال، لوراهونی و سوباتان بود.

یک کارشناس کشاورزی در این ارتباط گفت: تخریب مناطق و دشتهای شقایق تالش توسط گردشگرنماها به بهانه استفاده از طبیعت که در عمل تنها به تخریب آن دامن می زنند، انجام می شود.

مجتبی حیدری افزود: این گونه گل شقایق منحصر به آب و هوایی خاص است و دخالت انسانها و چرای بیش از حد دامها مانع گرده گیری و غنچه دهی گلها شده و سبب از بین رفتن و تخریب این دشتهای بی نظیر شده است.

وی بیان داشت: سیل ورود مسافران به منطقه که با خودروهای خود خرمنهای شقایق را تخریب می کنند، علاوه بر تخریب خاک و محیط زیست، در عمل امکان رشد گیاهان را از بین می برند.

حیدری خاطرنشان کرد: در حالی که توجه به گردشگری در استان گیلان به عنوان یک اولویت نخست سرمایه گذاری مطرح است، باید ضوابط و الزامات حفاظت پایدار طبیعت را نیز فراهم کرد در غیر اینصورت این گرایش مقطعی و توام با روند تخریبی خواهد بود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماسال نیز با اعلام اینکه حفاظت از دشتهای شقایق وحشی، هماهنگی کلیه سازمانهای ذیربط را می طلبد، افزود: دشتهای شقایق وحشی از چشم اندازهای زیبا و منحصر به فرد منطقه تالش است.

اسدالله سعدی اظهار داشت: متاسفانه بخشهایی از این اراضی که تحت چرای شدید دام قرار گرفته، به شدت تخریب شده و تراکم در مناطق رویشگاهی کم شده و افت قابل توجهی داشته است.

وی تاکید کرد: چرای دامها به خصوص پیش از موعد گلدهی، آسیب شدیدی به دشتهای شقایق وارد کرده و مانع از گرده گیری و غنچه دهی گلها شده است.

سعدی تصریح کرد: علاوه بر عامل مخرب چرای دام، احتمال شیوع بیماری نیز در گلهای شقایق مطرح شده اما تاکنون عملیات مطالعاتی در خصوص بیماری شناسی گیاهی انجام نشده است.

سعدی با اعلام اینکه نگاه سازمان منابع طبیعی معمولا نگاهی حفاظتی نیست، خاطرنشان کرد: برای حفاظت از این عرصه های ناب طبیعت باید منابع طبیعی، محیط زیست و سایر نهادهای مسئول با برنامه ریزی خاص وارد عمل شوند تا هر مجموعه با اجرای اولویتهای حفاظتی خاص خود در نهایت بقای دشتهای شقایق وحشی را تضمین کنند.

دشتهای شقایق وحشی از جمله دیدنی های بسیار زیبای منطقه تالش است و همه ساله با آغاز گلدهی در ماههای اردیبهشت و خرداد جلوه منحصر به فردی از شقایقهای وحشی در دامنه های کوهستانی این منطقه سیمای بی نظیری می آفریند.