خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: این کتاب با موضوع روان درمانی و بیماران روانی پیش از این در سال 1385 با ترجمه سپیده حبیب توسط نشر کاروان به چاپ رسیده بود و اکنون توسط مهشید یاسایی برنده جایزه رتبه نخست اولین جشنواره کتاب خانواده در آبان 86 در انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است.

"موهبت روان درمانگری" با عنوان فرعی "نامه سرگشاده ای به نسل امروز، روان درمانگران و بیماری آنها" محصول کار 45 ساله دکتر یالوم و معجون غیر متعارفی از عقاید و تکنیک هایی است که نویسنده در کارهای خود آنها را مفید یافته است.

این کتاب با 84 موضوع پیش روی خواننده است که هر کدام از مقالات با موضوعی مشخص نکات ضروری را به روان درمانان گوشزد می کند.

یالوم در مقدمه کتاب تاکید می کند که بسیاری از مطالب حاضر در چارچوب "روانشناسی وجودی" مطرح می شود و آن را این گونه تعریف می کند "روان درمانی وجودی رهیافت درمانی پویایی است که بر مسائلی متمرکز می شود که در وجود ریشه دارند." و این تعریف با تشریح عبارت "رهیافت پویا" روشن تر می شود: "پویا تعریفی تکنیکی و عام دارد... ولی من پویا را به معنای تکنیکی آن به کار می برم که به معنای نیروست... از این رو روان درمانی وجودی، درمانی پویاست که مانند درمانهای روانکاوی مختلف بر این فرض مبتنی است که نیروهای ناخودآگاه در کارکرد آگاهانه تاثیر می گذارد."

نویسنده در این اثر عناوینی از قبیل "موانع را از سر راه رشد بردارید"، "حمایتگر باشید"، "همدلی بیاموزید"، "خودتان هم روان درمانی شوید"، "بازخورد در روان درمانی"، "دکتر، اضطرابم را کم کن" و "فروید چندان هم در اشتباه نبود" و... را آورده است.

یالوم در این کتاب مقالات خود را با ذکر داستانها و خاطراتی همراه کرده است تا درک موضوعی مخاطب را بالا ببرد.