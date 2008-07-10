ساختمان دانشگاه پیام نور کرج به بهره داری می رسد

حمید ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت:‌ عملیات ساختمانی دانشگاه پیام نور کرج تا کنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تا مهرماه سال جاری به بهره برداری می رسد که ‌برای احداث این ساختمان 30 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است و ساختمان یادشده در سه طبقه با 50 کلاس درس احداث می شود.

وی خاطرنشان کرد: این ساختمان در مجموع با 14 هزار مربع زیربنا در زمینی به وسعت پنج هزار هکتار در منطقه حسن آباد کرج در حال ساخت است.

این مسئول یادآور شد: در سال تحصیلی گذشته کلاسهای درس دانشجویان این دانشگاه در دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج برگزار می شد.

ملکی عنوان کرد:‌ دانشگاه پیام نور کرج فعالیت خود را از سال 79 در یک ساختمان اجاره ای آغاز کرده است و در حال حاضر 12 هزار دانشجوی دختر و پسر در 12 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.