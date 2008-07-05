900 مربی فرزانه در ارودهای سازمان دانش آموزی شرکت می کنند

صفرعلی اخلی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: امسال در هر گروه از اردوهای مربیان پیشتاز و فرزانه 90 مربی خواهر و 90 مربی بردار شرکت می کنند همچنین در اردوهای دانش آموزی استانهای هم گروه که از پنج استان نزدیک به هم انتخاب می شوند 950 نفر شرکت می کنند.

وی افزود: ارودهای سازمان دانش آموزی با طراحی جدید برگزار می شود به نحوی که این اردوها در چهار مرحله اردوهای شهرستانی، منطقه ای، استانی هم گروه و کشوری برگزار می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: از کل مربیان شرکت کننده در اردوهای استانی، پنج گروه انتخاب و به اردوی کشوری در ارودگاه گلمکان مشهد اعزام می شوند.

وی در ادامه بیان داشت: هم اکنون 18 کاروان دختران به عمره دانش آموزی اعزام شده اند و در مجموع تا پایان تابستان 51 کاروان 145 نفره خواهر اعزام خواهند شد و کاروان پسران عمره گذار نیز در قالب 41 کاروان از اول مرداد ماه اعزام می شوند و 9 کاروان خانوادگی به این سفر معنوی اعزام می شوند.