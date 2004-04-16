احمد توكلي در پست رئيس مركز پژوهشهاي مجلس فعاليت خواهد كرد

) ديگر اعضاي اين كارگروه هستند.



در همين زمينه بخوانيد: احمد توكلي بين داوطلبان عضويت در هيات رييسه مجلس هفتم نخواهد بود

http://www.mehrnews.com/wfNewsDetails_fa.aspx?NewsID=70883

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، محمد رضا خاتمي در مجلس ششم عهده دار اين مسئوليت بوده و در مجلس هفتم قرار است احمد توكلي در اين پست فعاليت كند.فدايي عضو هيات مديره منتخبان مجلس هفتم با تاييد اين خبر در پاسخ به اين سوال كه چرا حضور توكلي در هيات رئيسه مجلس منتفي شده است، گفت: حضور توكلي در كميسيون ها و در مراكز ديگر مجلس نظير مركز پژوهشها مطلوب تر و كارآمدتر خواهد بود.احمد توكلي در دومين همايش منتخبان مجلس هفتم با 153 راي از 188 راي موخذه به عنوان رئيس كارگروه بررسي داوطلبان هيات رئيسه مجلس هفتم برگزيده شد.بر اساس آئين نامه سازوكار انتخاب هيات رئيسه مجلس هفتم كه در دومين همايش به تصويب منتخبان مردم رسيد، 15 نفر اعضاي كارگروه بررسي داوطلبان عضويت در هيات رئيسه مجلس هفتم خود نمي توانند داوطلب عضويت در هيات رئيسه باشند.بر اساس اين گزارش علاءالدين بروجردي (بروجرد)، عماد افروغ (تهران)، حجت‌الاسلام رضا آشتياني (قم)، بلوكيان (كاشمر)، شهرياري (زاهدان)، حميدرضا كاتوزيان (تهران)، جواد آرين‌منش (مشهد)، احمد رسولي‌نژاد (دماوند)، سلمان خدادادي (ملكان)، سيدجلال يحيي‌زاده (تفت و ميبد)، سيد احمد حسيني (سيرجان)، شاهين محمد صادقي (كازرون)، احمد پيش‌بين (بافت) و غفار اسماعيلي (هشترود