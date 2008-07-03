فهرست 12 نفره پیکان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید معروف، پرویز پزشکی، محمد موسوی عراقی، علیرضا نادی، داود مقبلی، محمد سلیمانی، محسن عندلیب، محمد ترکاشوند، حمید جعفری، پیمان اکبری، احسن الله شیرکوند و فرهاد نظری افشار بازیکنانی هستند که برای دفاع از عنوان قهرمانی پیکان در دوره آتی مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا شرکت می کنند.

مصطفی کارخانه (سرمربی)، داود آهنگری و یوسف نعلبندی (مربیان)، علیرضا سلیمی (بدنساز)، غلامرضا نوروزی (پزشک) و محمد حسین حسینی (سرپرست) کادر فنی تیم پیکان را در این مسابقات تشکیل می دهند. حمید راهجردیان نیز داور ایرانی شرکت کننده در مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیاست.

چهاردهمین دوره پیکارهای والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا از 26 تیرماه در آلماتی قزاقستان آغاز شده و تا 3 مردادماه پیگیری می شود.

تیم والیبال پیکان در گروه B این رقابت ها با نمایندگان اندونزی، امارات و چین همگروه است. در گروه A نیز تیم هایی از کشورهای برونئی، کویت، ژاپن و قزاقستان حضور دارند. نماینده قطر یکی دیگر از حریفان پیکان در گروه B بود که روز گذشته از سفر به قزاقستان انصراف داد.

شب گذشته تیم والیبال پیکان با تیم جوانان کشورمان روبه رو شد که توانست در یک بازی برتر با نتیجه 3 بریک مقابل این تیم به برتری دست یابد. پس از برگزاری این بازی فهرست بازیکنان تیم والیبال پیکان برای حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا اعلام شد.