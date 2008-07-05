ارتقاء خدمات برون دانشگاهی به اشتغال فارغ التحصیلان کمک می کند

علی رضوانفر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: علت اینکه دانشجویان رشته های کشاورزی پس از فارغ التحصیلی نمی توانند از آموخته های خود به درستی استفاده کنند وجود یک حلقه مفقوده در آموزش عالی ضروری است که این حلقه در واقع همان خدمات برون دانشگاهی است.

وی افزود: توجه به خدمات برون دانشگاهی همچون ایجاد تعاونی فارغ التحصیلان، تعاونیهای دانشگاهی و مراکز کارآفرینی دانشگاهی باید در راس برنامه های آموزشی دانشگاه ها قرار گیرد تا بر اثر تغییر مدیریتها مورد بی توجهی و بی مهری قرار نگیرد همچنین با نهادینه شدن خدمات برون دانشگاهی ضمن آنکه پژوهشها هدفدار می شوند دانشجویان نیز پس از فارغ التحصیلی می توانند وارد بازار کار شوند.

رضوانفر خاطرنشان کرد: در حال حاضر ارائه مقاله معیاری برای ارتقا استاد است این در حالی است که ارائه مقاله برای اساتید رشته های اجرایی همچون کشاورزی نباید شاخصه رشد استاد باشد و باید زمینه حضور استاد در مزرعه را فراهم کرد و نوع عمکلکرد یک استاد در مرحله اجرا باید مورد بررسی قرار گیرد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: در خصوص مدیریت آموزشی در بخش کشاورزی نیز باید مدیریت مشارکتی صورت گیرد تا تغییرات مدیریتی مانع از عملکرد علمی استاد و دانشجو در بخش آموزشهای کشاورزی نشود.