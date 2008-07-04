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۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۰

اختصاصی مهر /

اظهارنظر معاون وزیر علوم درمورد نقش وزارت علوم در تدوین نقشه جامع علمی

اظهارنظر معاون وزیر علوم درمورد نقش وزارت علوم در تدوین نقشه جامع علمی

معاون پژوهشی وزارت علوم درباره نقش وزارت علوم در نقشه جامع علمی کشور گفت: در بخش علوم، تحقیقات و فناوری موضوع را جدی گرفتیم و می توان گفت تقریبا تمامی کار تهیه در این بخش بر عهده وزارت علوم بوده و تنها در زمان ارائه اختلاف نظر وجود داشته است.

دکتر منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش وزارت علوم در تهیه و تدوین نقشه جامع علمی افزود: وزارت علوم از همان ابتدا در طراحی چهارچوبهای هفت گانه اولیه و محورهای نقشه جامع علمی کشور، رعایت برخی ملاحظات علمی و بایدها نبایدها نقش موثری داشت.

وی اظهار داشت: طراحی و مطالعات در خصوص تهیه نقشه جامع علمی کشور از قبل در وزارت علوم انجام شده بود و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز طرح وزارت علوم را پذیرفت و تصویب کرد و در فازی از ابتدای کار که مربوط  به چارچوبها و محورهای نقشه است طرح وزارت علوم از شورای عالی مصوباتی را دریافت کرد.

معاون پژوهش وزارت علوم گفت: وزارت علوم از همان ابتدا بر اساس مطالبات رهبر معظم انقلاب بخشهایی از نقشه را در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشت و تنها درباره زمان تهیه و تدوین نهایی نقشه با برخی مسئولین اختلاف نظر داشتیم. وزارت علوم پایان کار نقشه را تا پایان تابستان برآورد کرده بود و معاونت علمی ریاست جمهوری زمان آن را اردیبهشت ما اعلام کرد.

کد مطلب 709685

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