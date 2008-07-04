اظهارنظر معاون وزیر علوم درمورد نقش وزارت علوم در تدوین نقشه جامع علمی

دکتر منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش وزارت علوم در تهیه و تدوین نقشه جامع علمی افزود: وزارت علوم از همان ابتدا در طراحی چهارچوبهای هفت گانه اولیه و محورهای نقشه جامع علمی کشور، رعایت برخی ملاحظات علمی و بایدها نبایدها نقش موثری داشت.

وی اظهار داشت: طراحی و مطالعات در خصوص تهیه نقشه جامع علمی کشور از قبل در وزارت علوم انجام شده بود و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز طرح وزارت علوم را پذیرفت و تصویب کرد و در فازی از ابتدای کار که مربوط به چارچوبها و محورهای نقشه است طرح وزارت علوم از شورای عالی مصوباتی را دریافت کرد.

معاون پژوهش وزارت علوم گفت: وزارت علوم از همان ابتدا بر اساس مطالبات رهبر معظم انقلاب بخشهایی از نقشه را در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشت و تنها درباره زمان تهیه و تدوین نهایی نقشه با برخی مسئولین اختلاف نظر داشتیم. وزارت علوم پایان کار نقشه را تا پایان تابستان برآورد کرده بود و معاونت علمی ریاست جمهوری زمان آن را اردیبهشت ما اعلام کرد.