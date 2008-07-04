توجه خاص همایون اسعدیان به کمدی

به گزارش خبرنگار مهر، اسعدیان فارغ‌التحصیل سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک است. فعالیت هنری را از سال 1353 با حضور در کلاس‌های آموزش فیلمسازی و ساخت فیلم‌های هشت میلیمتری و حضور در سینمای حرفه‌ای را با عکاسی فیلم سینمایی "دبیرستان" در سال 1365 آغاز کرد.

او پس از حضور به عنوان برنامه‌ریز، دستیار کارگردان، مشاور تولید، عکاس و نویسنده در پروژه‌های دیگر فیلمسازان بالاخره سال 1373 با ساخت فیلم "نیش" وارد سینمای حرفه‌ای شد. اسعدیان به جز نگارش مستقل یا همکاری مشترک در آثار خودش، در نگارش سه فیلمنامه "بازی تمام شد"، "عشق من، شهر من" و "کلاه قرمزی و پسرخاله" هم مشارکت داشته است.





آخر بازی

این فیلمساز در طول دوران کاری خود، حضور در مدیوم‌های دیگر را نیز تجربه کرده که ساخت تله فیلم پخش نشده"آخرین گره خورشید"، مجموعه‌های "راه بی‌پایان"، "بچه‌های خیابان"، "اگه بابام زنده بود" و ... از جمله آثار وی در این عرصه هستند.

"نیش" با فیلمنامه‌ای از حسین فرحبخش و رضا اسماعیلی در سال 1373 ساخته شد. فیلمی حادثه‌ای که بیشتر به مضامین و حال و هوای فیلم‌های دهه شصت سینمای ایران بازمی‌گشت. بخصوص که فیلم با حضور جمشید هاشمپور که هنوز وجهه بازیگری متفاوت کنونی خود را به دست نیاورده بود در کنار ابوالفضل پورعرب که ستاره‌ای رو به اوج به نظر می‌آمد، نگاهی خاص را به آثار اکشن دنبال می‌کرد.

فیلم بر محور زندگی یک سروان نیروی انتظامی می‌گذرد که همسر و فرزندش طعمه انتقامجویی یک گروه قاچاقچی می‌شوند و او برای نفوذ و مقابله با آنها از یک قاچاقچی کهنه‌کار کمک می‌گیرد. موقعیتی آشنا و به شدت کلیشه‌ای از همراهی دو قطب متضاد که در انتها منجر به دستگیری خلافکاران و گروه قاچاقچی و البته درگیری و اکشن به میزان لازم می‌شود.

"مرد آفتابی" با فیلمنامه‌ای از فرشید گوران در سال 1374 ساخته شد. فیلمی کمدی که به نوع وامدار زوج موفق حمید جبلی و فاطمه معتمدآریا با اضافه شدن اکبر عبدی است که در کنار هم مثلث جدید کمدی رمانتیک را شکل می‌دهند. فیلم همچنین نگاهی دارد به مسائل مهاجرت به ژاپن که در قالب این قصه خاص انگیزه‌های مادی و دراماتیک دو رقیب عشقی را پاسخگوست.

در واقع فیلم "مرد آفتابی" می‌تواند در کنار پرداختن به مضمونی که شاید وجهی خاص از آن در "آدم برفی" وجود داشت، نسخه عشق را به عنوان یک درمانگر حتی در یک سرزمین غریب برای قهرمانان فیلم و البته مخاطب می‌پیچد و در انتها تغییر رویکردی خاص از اسعدیان را پس از یک فیلم اکشن در کارنامه‌اش ثبت می‌کند.

"شب روباه" با فیلمنامه‌ای از اسعدیان و ابوالفضل آهنچیان در سال 1375 ساخته شد. فیلمی پلیسی / حادثه‌ای با حضور محمد متوسلانی، حسین یاریار، محمد برسوزیان و ... که بازگشتی است به فیلم اول و اکشنی بر بستر عشق و انتقام و البته حضور بازیگرانی که وامدار این نوع آثار در سینمای ایران هستند.

یک قاچاقچی مواد مخدر که روباه لقب دارد برای انتقام از پلیس برای مرگ زنش به ایران باز می‌گردد و حرکت او گام به گام از سوی نیروهای پلیس تعقیب می‌شود تا اینکه با دستگیری و مرگ او ماجرا پایان می‌گیرد. "شب روباه" را می‌توان نسخه‌ای تاریخ مصرف گذشته از اکشن‌های سطحی ایرانی دانست که اهمیت ساخت آن در سال 75 نامشخص می‌ماند. کافیست نگاهی داشته باشیم به تولیدات سینمای ایران در سال 75 تا تفاوت سطح فاحش آن را متوجه شویم.

"شوخی" با فیلمنامه‌ای از خودش در سال 1378 ساخته شد. فیلمی کمدی که هر چند بازگشت به تجربه‌ای قابل قبول چون "مرد آفتابی" است ولی متأثر بودن آن از حضور زوج پرویز پرستویی و حبیب رضایی در فیلم "آژانس شیشه‌ای" از ارزش‌های بالقوه فیلم می‌کاهد.

فیلم بر محور زندگی یک خلافکار حرکت می‌کند که به طور اتفافی باعث نجات مسافران حادثه سقوط هواپیما می‌شود و یکباره وجهه واقعی‌اش تحت تأثیر این موقعیت قهرمانی تازه یافته قرار می‌گیرد. "شوخی" همچنین از حضور فاطمه معتمدآریا در کنار این زوج بازیگری بهره برده تا بتواند به ترکیبی مناسب از قالب کمدی و موقعیت محوری برسد و در کنار آن به کاراکتر و قصه فرعی‌های متعدد بپردازد.

"آخر بازی" با فیلمنامه‌ای از خودش در سال 1379 ساخته شد. فیلمی که از حضور بازیگرانی چون حامد بهداد و مرحوم پوپک گلدره بهره می‌برد که هر دو اولین نقش سینمایی خود را تجربه می‌کردند و وجهه امروز خود را نداشتند. فیلم بدون داشتن ستاره‌ای در جشنواره فجر به نمایش درآمد و پس از اولین نمایش توانست نظرها را به خود جلب کند.

داستان کنجکاوی برانگیز فیلم که حول محور رابطه دو جوان و یک قتل غیر عمد بود،‌ توانست اولین حضور این دو بازیگر جوان را مورد توجه قرار دهد و فیلم تقریباً در همه رشته‌ها نامزد دریافت سیمرغ بلورین در نوزدهمین جشنواره فجر سال 79 بود از جمله برای بهترین بازیگر مرد، زن، تدوین، فیلمبرداری، کارگردانی، فیلم و ... اما تنها به یک دیپلم افتخار برای کارگردانی اکتفا کرد.





10 رقمی

فیلم "10 رقمی" ششمین فیلم همایون اسعدیان به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی و بر اساس فیلمنامه علیرضا محمودی است. داستان فیلم درباره فیروز دزدی خرده‌پا و بدشانس است که ناخواسته درگیر سرقت حرفه‌ای از موزه فرش می‌شود. جواد رضویان، بهاره رهنما، بهنوش بختیاری، رضا فیض نوروزی، فریده سپاه‌منصور، اصغر نقی‌زاده، جلال طباطبایی و مهران رجبی از بازیگران فیلم هستند.

"10 رقمی" از چهارشنبه 12 تیرماه در گروه سینمایی عصر جدید جایگزین فیلم "قرنطینه" شده است. طرح این فیلم در ابتدا تلویزیونی بود اما بعد تصمیم گرفته شد به صورت سینمایی ساخته شود و بدون انتظار برای حضور در جشنواره فیلم فجر راهی اکران تابستانی سینماها شد.