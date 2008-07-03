ساخت شهر اقتصادی معرفت در شهر مدینه ؛ اخبار هفتگی جهان اسلام

اندیشمندان مسلمان در صدر روشنفکران مردمی جهان

در نظرسنجی نشریه معتبر سیاست خارجی ده نفر اول از شخصیتهای برجسته مسلمان به عنوان تأثیرگذارترین شخصیتهای جهان در سال 2008 انتخاب شده‌اند که از علمای دین، اندیشمندان، متفکران، اقتصاددانان و ادیبان مسلمان هستند. بر اساس این نظرسنجی فتح الله گولن که مجله امریکایی از او به عنوان عالم مسلمان اهل ترکیه یاد کرده است، در صدر این فهرست قرار گرفت.

محمد یونس اقتصاددان بنگالی به عنوان نفر دوم، شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان در مرتبه سوم، ارهان پاموک برنده جایزه نوبل ادبیان و رمان نویس ترک به عنوان نفر چهارم، اعتزاز احسن فعال حقوقی و سیاسی پاکستان به عنوان نفر پنجم، عمرو خالد مبلغ مصری نفر ششم بوده است.

دکتر عبدالکریم سروش فیلسوف ایرانی و طارق رمضان مبلغ مشهور سوئیسی به عنوان نفرات هفتم و هشتم بوده اند؛ محمد معمدانی اندیشمند اوگاندایی و کارشناس انسان‌شناسی نفر نهم و شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح 2003 به عنوان نفر دهم معرفی شدند.

ساخت شهر اقتصادی "معرفت" در مدینه

در چند کیلومتری مسجدالنبی فعالیتهای ساخت شهر اقتصادی "معرفت" آغاز شده، بر اساس این پروژه در نظر است شهر مقدس مدینه به مرکزی علمی و دارای جدیدترین اطلاعات و تکنیکهای روز تبدیل شود. شهر اقتصادی معرفت در مدینه منوره علاوه بر اینکه مرکزی برای علمای جهان خواهد شد، از تکنولوژی روز و استراتژیهای خاص بهره مند می‌شود.

در این شهر به اندیشمندان، محققان و علما امکانات و تسهیلاتی ارائه می‌شود که بتوانند فعالیتهای علمی خود را توسعه دهند. از سوی دیگر فعالیت در مراکز علمی و مطالعاتی تخصصی شهر اقتصادی معرفت در مدینه منوره نیز بررسی می‌شود و تأسیس صندوقی از سوی بخشهای خاص به منظور سرمایه گذاری بر روی مطالعات و اختراعات نخبگان از دیگر امکانات موجود در این شهر خواهد بود.

شهر اقتصادی معرفت که گنجایش 130 هزار نفر را خواهد داشت، پذیرای تمام عالمان خواهد بود بی آنکه بر نژاد و گروه خاصی تأکید شده و یا از حضور آنها جلوگیری به عمل آید .

عمرو دباغ استاندار شورای کل عربستان گفت: در این طرح جدید، شهر به مکانی خاص و اقتصادی در جهان تبدیل خواهد شد . سعی می کنیم طی این طرحها از امکانات خود هر چه بیشتر بهره مند شده و اسکان و اشتغال را نیز افزایش دهیم .

لندن ؛ خواستار دستیابی به بازار جهانی سرمایه‌گذاری اسلامی

دولت بریتانیا سعی دارد لندن را به "پایتخت جهانی سرمایه گذاری اسلامی" در آینده ای نزدیک تبدیل کند. از این رو در رقابتی سخت با بزرگترین و قویترین پایتختهای تخصصی در این زمینه به سر می برد. لندن پنجمین مرکز جهانی در معاملات نظام بانکی اسلامی پس از دبی ( امارات)، کوالالامپور ( مالزی)، منامه ( بحرین)، دوحه ( قطر) است . از این رو به عنوان بازار سرمایه گذاری اسلامی در غرب تبدیل شده است، این به وجود 2 میلیون مسلمان در بریتانیا باز می گردد که دوست دارند بر اساس ضوابط و اصول اسلامی معاملات مالی خود را انجام دهند.

بر اساس جدید ترین تحقیقات درباره سرمایه گذاری اسلامی که مؤسسه بین المللی خدمات مالی ارائه کرده، لندن به دومین بازار چکهای اسلامی تبدیل شده که ارزش آنها ماهانه به بیش از یک میلیارد دلار می رسد. بنابراین می توان گفت لندن نقش بسیاری در توسعه بازار خدمات سرمایه گذاری اسلامی و معاملات حدود 531 میلیارد دلاری در سطح جهان داشته است .

رئیس بانک اسلامی لندن یادآور شد: دولت اصلاحات قانونی بسیاری در جذب بهره برداریهای اسلامی انجام داده که صدور مجوز فعالیت به بانکهای اسلامی با حمایت بانک مرکزی انگلیس از جمله آنها به شمار می رود. همچنین بر اساس اصول اقتصاد اسلامی طرفین معامله مجاز به معامله و فعالیت در زمینه های ربا، تجارت مشروبات الکلی، قمار، فیلمهای مستهجن، مخدر، اسلحه و گوشت خوک نیستند .

سرودهای دینی بوسنی و هرزگوین؛ تأکیدی بر هویت اسلامی

سرودهای دینی در بوسنی و هرزگوین از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند و محتوای آنها تأکیدی بر هویت اسلامی ملت بوسنی است . سرودهای دینی در بوسنی و هرزگوین از جایگاه ویژه‌‌ای برخوردارند و این هنر از اوایل دهه نود قرن گذشته در این کشور رشد یافته و بیشتر آنها بر هویت اسلامی ملت بوسنی تأکید دارند می‌کنند.

دکتر جمال الدین لاتتش شاعر سروده‌های دینی اظهار داشت: جامعه بوسنی جامعه‌ای جوان است که در دوره‌های اخیر رشد جوانان دختر و پسر در آن بسیار زیاد شده است به طوری که اغلب آنها به سمت سروده های دینی به‌ویژه سروده‌های اسلامی پیش رفته‌اند و می‌خواهند آنچه را که درباره اسلام است از طریق سرودهای دینی بیاموزند.

لطیف موتشفتش خواننده و مؤسس یکی از گروههای سرود‌های اسلامی اظهار داشت: عشق به اسلام و معرفی ارزشهای عالی آن عاملی برای تشکیل این گروه بوده است که ابزار مهمی در روشنگری دینی دارد. در گذشته تعداد سروده‌های دینی به اندازه فعلی نبوده، وضعیت آنها نسبت به گذشته تغییرات بسیاری کرده و آینده خوبی برای آنها پیش‌بینی می‌شود.

حجاب اسلامی پوشش افکار و مانع فعالیتهای اجتماعی نیست

مدیر شورای زنان مسلمان اسپانیا با اشاره به اینکه زنان مسلمان با علاقه حجاب و پوشش اسلامی را انتخاب کرده‌اند، گفت: حجاب مانع فعالیتهای خارج از خانه زنان نشده و داشتن پوشش به معنای پوشش افکار نیست و آنها می‌توانند آزادانه افکار خود را بیان کنند .

حبیبه عبدالقادر مدیر شورای زنان مسلمان اسپانیا در پاسخ به تصریحات وزیر مساوات اسپانیا که حجاب اسلامی را عامل تبعیض میان زن و مرد و عدم مساوات میان آنها خوانده بود، اظهار داشت: کسانی که حجاب را عاملی برای تبعیض می دانند از اسلام هیچگونه شناخت و آگاهی ندارند . زنان مسلمان به خاطر تمایل و علاقه خود حجاب و پوشش اسلامی را انتخاب کرده اند و مردان هم باید پوشش داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه حجاب اجبار نیست بلکه زنان با علم و آگاهی، پوششهای اسلامی و حجاب را انتخاب می کنند، یادآور شد: این مسئله به معنای این نیست که داشتن حجاب و پوشش به معنای پوشش افکار است، بلکه آنها این آزادی را دارند تا افکار و اندیشه های خود را مطرح کنند . حجاب مانعی برای فعالیتهای مختلفی چون کار خارج از خانه، پرستاری و و مشاغل دیگر اجتماعی نیست .

موافقت با ساخت مسجد در شهر کنز استرالیا

پس از 8 سال تلاش مستمر و خستگی ناپذیر، مسلمانان شهر کنز استرالیا موفق شدند حکم قضایی ساخت مسجد در شهر خود را به دست آورند. پس از صدور حکم دادگاه، بیش از 200 مسلمان در این شهر به شادی و نشاط پرداختند. آنها پیش از این در دو اتاق در خانه ای نماز می خواندند .

عبدالعزیز محمد رهبر مسلمانان و سخنگوی طرح ساخت مسجد با اشاره به اینکه ما از ساخت مسجد خوشحال هستیم و قاضی برای ما هیچگونه شرط اضافه ای اعمال نکرده است، اظهار داشت: مخالفت با ساخت این مسجد به علت اسلام هراسی نیست . بلکه به نظر من وجود برخی احساسات نسبت به مسلمانان است که تصریحاتی در این خصوص به شورای شهر رسید که منجر شد با ساخت مسجد در هر مکانی در کنز مخالفت کنند.

تعداد مسلمانان این شهر حدود 200 نفر است که درخواست ساخت مسجد را در سال 2000 به شورای شهر ارائه کردند. این اقدام مخالفت شدیدی را از سوی شهروندان این شهر به دنبال داشت و فکر می کنند که شهر به مکانی تروریستی تبدیل می شود. اما در می سال 2007 شورا با این اقدام موافقت کرد . اما باز هم مخالفان ساخت این مسجد را اختلال در عبور و مرور خواندند که دادگاه این ادعا را رد کرد .

قیروان ؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009

در پی انتخاب شهر قیروان در تونس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009 از سوی آیسیسکو، قرار است طی یکسال برنامه‌های مختلفی برای معرفی فرهنگ و تاریخ این شهر و نقش آن در سازندگی تمدن اسلام با همکاری مؤسسات و سازمانهای مختلف برگزار ‌شود .

زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس اظهار داشت: تدابیری لازم برای برگزاری مراسم ویژه سال آینده در تونس به مناسبت انتخاب قیروان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009 اتخاذ کرده است . در این زمینه علاوه بر برگزاری نشستها، همایشها، اجلاسهای مختلف جهت معرفی تاریخ، تمدن و جایگاه این شهر، نشانهای تقدیر نیز به شخصیتهای برجسته در حوزه های مختلف فرهنگ، موسیقی، ادبیات، دین، سیاست، اقتصاد که نقشی مهم در سازندگی فرهنگ و تمدن این شهر داشته اند اعطا خواهد شد .

شهرهای اسلامی با نژادپرستی مبارزه می‌کنند

برخی از شهرهای اسلامی مبارزه با نژادپرستی، تبعیض، خشونت علیه بیگانگان را با حمایت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) از پنجم تیرماه آغاز می‌کنند. در مغرب مراسمی برگزار شد و طی آن شهرداری شهرهای دارالبیضا در مغرب، دوحه در قطر، قاهره در مصر، رباط در مغرب و دیگر شهرهای اسلامی توافقنامه‌ای برای مبارزه با نژادپرستی در اروپا، افریقا و امریکای لاتین امضا کردند.

هدف از این طرح که یونسکو از سال 2004 برای کمک به شهرداریها در نظر گرفته است، مشارکت برای بهبود سیاستهای رایج برای مبارزه با نژادپرستی و تبعیض است. یونسکو در این خصوص اعلام کرد که شهرداریها در سطوح مختلف نقش اساسی در این کار ایفا می‌کنند و همه شهرها باید در این امر سهیم شوند.

نهادینه کردن مبارزه با سیاست یهودی‌سازی قدس مورد تأیید قرار گرفت

شرکت‌کنندگان در همایش بین‌المللی "باهم به خاطر قدس" تأسیس صندوق حمایت از مردم قدس را به منظور کاهش مصائب ساکنان این شهر با هدف نجات زمین و انسان مورد تأکید قرار داده و همچنین خواستار تأسیس مرکز بین‌المللی مطالعات و تحقیقات قدس برای مبارزه با سیاست یهودی‌سازی صهیونیستها شدند.

شرکت‌کنندگان در همایش "با هم به خاطر قدس" که بر اساس تصمیمات سازمانهای بین المللی در دو شهر بیروت در لبنان و شهر قدس در فلسطین از طریق شبکه ماهواره‌ای برگزار شد، ضرورت تأسیس صندوق حمایت از قدس را به منظور کاهش مصائب ساکنان قدس با هدف نجات زمین و انسان مورد تأکید قرار داده و همچنین خواستار تأسیس مرکز بین‌المللی مطالعات و تحقیقات مسئله قدس شدند تا با سیاستهای یهودی‌سازی قدس مبارزه کنند.

کشورهای اسلامی برای نجات مسجدالاقصی عجله کنند

مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی با ارائه فیلمی مستند در مورد افزایش حفاریهای رژیم اشغالگر و فروپاشی خانه‌های اطراف مسجدالاقصی، از کشورهای اسلامی خواست به سرعت برای نجات این مکان مقدس اقدام کنند .

پس از آنکه مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی بارها نسبت به فروپاشی و تخریب برخی از خانه ها در قدس در کنار دیوارهای مسجدالاقصی و اطراف آن، که در اثر حفاریهای رژیم اشغالگر ایجاد شده بود، هشدار داد، نشستی با عنوان " خانه های قدس را نجات دهید" برگزار کرد .

این مؤسسه در این نشست فیلمی مستند با عنوان "پیش از فروپاشی قدس" نشان داد که شهروندان قدس از جهان اسلام خواستار نجات شهر قدس بودند و پیش از آنکه خانه های آنها طمعه صهیونیستها شود می خواستند که مانع از آوارگی و طرد شدن آنها شوند .

مساجد الجزایر با مشکلات مالی بسیاری مواجه هستند

تمام نشدن ساخت مساجد به یکی از پدیده‌های رایج در الجزایر تبدیل شده، به‌طوری‌که نمی توان منطقه‌ای را یافت که مسجد نیمه‌کاره در آن نباشد، کاهش کمکهای مردمی، بی توجهی دولت و افزایش قیمت مصالح ساختمانی به این امر دامن زده و مسئولان را به فکر واداشته است .

عدم اتمام و تکمیل ساخت مساجد از پدیده های رایج در الجزایر تبدیل شده به طوری که نمی توان منطقه ای را یافت که خالی از این امر باشد به ویژه مساجدی که ساخت آنها از دهه هشتاد و نود قرن گذشته آغاز شده است . مانند مسجد "شیخ بن ساعد" در 50 کیلومتری غرب پایتخت، که با گذشت 25 سال از زمان تأسیس تاکنون نیمه کاره مانده است.

اما بعد از اینکه نشریات الجزایر اعلام کردند که قرار است مساجد به دفاتر اداری تبدیل شوند فعالیتهایی برای ساخت و ساز آنها آغاز شد تا جائیکه پیمانکارانی در این خصوص هزینه هایی پرداخته و گفتند اعتباراتی برای تکمیل ساخت و ساز آن ارائه می کنند . اگر چه جمع آوری اعتبارات برای مساجد جز با اجازه قبلی از سوی وزارت امور دینی و اوقاف این کشور امکانپذیر نیست، اما برخی افراد با ارائه صندوقهایی برای جمع آوری پول برای ساخت مسجد رو به رو هستند که پیش از این وزارت امور دینی و اوقاف الجزایر آمادگی خود را در راستای حمایتهای مالی اعلام کرده بود.

مسجد مرکزی جمهوری چچن افتتاح می‌شود

مسجد مرکزی جمهوری چچن 23 آگوست ( دوم شهریورماه) همزمان با سالروز تولد رئیس جمهور سابق این کشور، افتتاح می‌شود.

این مسجد در گروزنی پایتخت چچن واقع شده است و اینک مراحل پایانی ساخت خود را می‌گذراند. در پی ترور احمد قادراف رئیس جمهور سابق چچن در حادثه انفجاری علیه او در ورزشگاه شهر گروزنی، این مسجد همزمان با سالروز تولد او افتتاح می‌شود.

هیئت قطری برای تأکید بر ضرورت گفتگو به بریتانیا اعزام می‌شود

مرکز گفتگوی ادیان قطر گروهی از کارشناسان و دانش آموزان را با هدف ارتقاء گفتگوی ادیان و تمدنها میان جهان اسلام و غرب از اول آگوست (11 مرداد) به مدت یک‌ماه به بریتانیا اعزام می‌کند . اداره مرکز گفتگوی ادیان اعلام کرد به همراه تعدادی کارشناس، سه دانش آموز نیز که سن آنها بین 14 تا 17 سال است، به منظور مشارکت در این سفر آماده می شوند.

هدف از اعزام این گروه اهتمام به جوانان و نقش آنها در فعال سازی گفتگوهای دینی و فرهنگی است تا جوانان در این سفر با دانش آموزان ادیان دیگر آشنا شده و جلسات گفتگوی آزاد را با هدف معرفی اسلام و مسلمانان به دیگران برگزار کنند .

سفارت امریکا از ارائه ویزا به مبلغان مصری طفره رفت

سفارت امریکا در قاهره برای چندمین بار از ارائه ویزا به تعدادی از مبلغان الازهر به منظور حضور در مراکز اسلامی امریکا سر باز زد. دانشگاه الازهر مصر پس از درخواست مراکز اسلامی امریکا برای اعزام تعدادی مبلغ به این منطقه برای فعالیتهای سازنده در آن، کلاسهای مختلف، دوره‌های آموزشی و سنجش و گزینش برای مبلغان این کشور برگزار کرد.

در پی برگزاری آزمونهای مختلف 4 نفر از مبلغان و وعاظ برای اعزام به امریکا آماده شدند. این مبلغان منتخب پس از ارائه مدارک خود به سفارت با تعلل آنها رو به رو شدند و هیچ پاسخی از سوی سفارت در این امر صورت نگرفت و سفارت از اعطای ویزا به این افراد سر باز زده است .

حکاکی قرآن بر روی سنگهای قیمتی تحریم شد

کمیته فتوای الازهر مصر طی بیانیه‌ای حکاکی آیات قرآن را بر روی سنگهای گرانقیمت و تکه‌های طلا که زنان به عنوان زیور آلات استفاده می‌کنند، تحریم کرد.

شیخ عبدالله اطرش رئیس کمیته فتوای الازهر با صدور این فتوا مانع شد که برخی از افراد سودجو از آیات قرآن در حجم کوچک برای زیورآلات استفاده کنند. قرآن کریم جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد و نباید آن را تنزل داد. زنان نباید از آن به عنوان زیورآلات استفاده کنند زیرا این امر از شأن قرآن می‌کاهد. از سوی دیگر قرآن برای خواندن و عبادت است نه برای نشان دادن مادیات.

کمیته فتوا طی بیانیه‌ای از مجمع مطالعات اسلامی الازهر خواست از چاپ قرآن در حجم و اندازه کوچک خودداری کند. این در حالی است که پیش از این رسانه‌ها از کتابت کامل قرآن بر روی تکه‌ای الماس به عنوان نگین یک انگشتر خبر داده بودند.

اعضای جدید مجمع مطالعات اسلامی الازهر معرفی شدند

مجمع مطالعات اسلامی الازهر (بالاترین درجه علمی الازهر) به ریاست شیخ محمد سید طنطاوی 4 نفر از علمای برجسته جهان اسلام را به عضویت این مجمع پذیرفت . در اخرین جلسه این مجمع که پنجشنبه 6 تیرماه در قاهره برگزار شد، شرکت کنندگان موافقت کردند که اعضای آن از خارج از مصر نیز انتخاب شوند که شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان از قطر، دکتر محمد رشید قبانی مفتی لبنان، دکتر حمود النهار مفتی یمن، دکتر محمد احمد صالح عضو هیئت علمی دانشگاه امام محمد بن سعود عربستان به عنوان اعضای این مجمع پذیرفته شدند .

علمای الازهر علت این تصمیم را اشاعه اندیشه های اسلامی و میانه رو این دین در سراسر جهان اسلام عنوان کردند. مجمع سعی دارد تعداد اعضای آن را به دیگر کشورهای اسلامی نیز توسعه دهد، اگر این تصمیم چه با انتقادات بسیاری رو به رو شده اما بر اساس قوانین مصر این مجمع می تواند 20 عضو غیر مصری و 30 عضو مصری داشته باشد .

علمای شیعه عربستان خواستار تأسیس مؤسسه دینی شیعه شدند

علمای شیعه عربستان خواستار تأسیس مؤسسه‌ای دینی و ملی شیعه در این کشور شدند تا به صورت مرجعی علمی و دینی از زبان علمای شیعه سخن گوید. پس از آنکه شیخ حسن صفار یکی از برجسته‌ترین علمای شیعه عربستان خواستار تأسیس مؤسسه‌ای دینی و ملی شیعه در این کشور شد، دکتر محمد بن یحیی نجیمی عضو مجمع فقهی اسلامی عربستان، پیوستن شیعیان را به شورای علمای بزرگ این کشور ضروری خواند.

حسن صفار اظهار داشت: پیوستن به این شورا در اولویت کارهای آنها نیست بلکه باید مؤسسه‌ای دینی و ملی شیعه برای همکاری با شورای علمای بزرگ عربستان برای آنها تأسیس شود.

رصد هلال ماه رجب مقدمه‌ای برای تعیین زمان دقیق ماه رمضان

برخی کشورهای اسلامی رصد هلال ماه رجب را مقدمه‌ای برای تعیین زمان دقیق ماه مبارک رمضان می‌دانند، از این رو رصد هلال ماه رجب را از 13 تیر ماه آغاز می‌کنند . با صدور بیانیه ای از سوی طرح اسلامی رصد هلال ماه در عربستان، محاسبات نجومی جهت رؤیت هلال ماه رجب در بیشتر کشورهای اسلامی آغاز می شود.

پیش بینی شده آغاز ماه رجب جمعه 4 ژوئیه ( 14 تیر ماه) باشد . با توجه به اینکه رؤیت هلال ماه رجب شرطی برای آغاز این ماه هجری به شمار می رود، بنابراین کارشناسان این حوزه از روز پنجشنبه 13 تیر ماه وسایل خود را برای رؤیت هلال ماه رجب آماده می کنند .

نامه پیامبر اسلام به پادشاه روم در نمایشگاه اسپانیا

نمایشگاه "وسایل حضرت محمد (ص)" شامل تصاویری از نامه های پیامبر از جمله نامه آن حضرت به پادشاه روم در حاشیه همایش "گفتگوی ادیان" از 16 تا 18 ژوئیه (26 تا 28 تیر ماه) در اسپانیا برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این نمایشگاه تأکید و تثبیت زبان گفتگو، برادری و از بین بردن اختلافات میان انسانها عنوان شده است.

این نمایشگاه شامل تصاویر و عکسهای نادر از نامه های حضرت محمد (ص) به پادشاهان کشورهای مختلف چون نجاشی پادشاه حبشه، خسرو پرویز پادشاه ایران، هرقل پادشاه روم و مقوقس پادشاه مصر است.

جشنواره دینی و علمی در مراکش برگزار می‌شود

جشنواره علمی، فرهنگی و دینی مراکش با هدف اشاعه اصول دین و مبانی اسلامی از چهارشنبه 5 تیر در مراکش آغاز شده و تا 26 ژوئیه (5 مرداد) ادامه دارد. جشنواره علمی، فرهنگی و دینی با هدف اشاعه اصول دین، مبانی اسلامی و حمایت از ارتباطات فرهنگی در مراکش برگزار می‌شود.

برگزاری نمایشگاه کتاب، مسابقه‌های دینی و فرهنگی و برگزاری سخنرانیهای مختلف از برنامه‌های این جشنواره به شمار می‌روند. انسان در اسلام، ارزش وقت در اسلام، امانتداری و مسئولیت، خرید و فروش شرعی در اسلام، نقش زن در راه‌اندازی جنبشهای ملی از موضوعاتی هستند که طی سخنرانیهای مختلف این جشنواره مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نمایشگاه کتاب دمشق برگزار می‌شود

در پی انتخاب دمشق به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2008، نمایشگاه کتاب دمشق با هدف ارتقای فرهنگ گفتگو و سطح اطلاع‌رسانی از امروز 11 تیرماه به مدت سه هفته در سوریه برگزار می‌شود. مؤسسه عربی توزیع مطبوعات با همکاری چند نشریه سوری نمایشگاه کتاب دمشق را برگزار می‌کند.

این نمایشگاه 11 تیرماه با حضور شخصیتهای برجسته از سوریه افتتاح ‌شد و تا سه هفته ادامه دارد.

همایش "تازه مسلمان شده‌ها" در الجزایر برگزار می‌شود

نخستین همایش بین‌المللی "تازه مسلمان شده‌ها" با هدف بررسی علتهای مسلمان شدن و استفاده از تجارب این گروه، 16 و 17 ژوئیه (26 و 27 تیرماه) در الجزایر برگزار می‌شود. در این همایش علل مسلمان شدن افراد را از جنبه های علمی، مناظره، گفتگو و ویژگیهای اخلاقی اسلام بررسی می شود .

برگزار کنندگان این همایش ضمن بهره گبری از تجارب افرادی که مسلمان شده اند، سعی دارند از اطلاعاتی که از زندگی این افراد به دست می آورند، برای ترویج و اشاعه ویژگیهای اسلام و مسلمانان استفاده کنند.

نشست مجمع بین‌المللی فقه اسلامی در عربستان برگزار ‌شد

دومین نشست مقدماتی مجمع بین‌المللی فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی شنبه 8 تیرماه در جده برگزار شد. در این نشست مقدماتی بندهای مرتبط با مجمع مذکور که در برنامه های ده ساله اجلاس سران کشورهای اسلامی که در سال 2005 منعقد شد، مورد بررسی قرار می گیرند .

ایجاد نقاط مشترک میان پیروان مذاهب اسلامی و تأکید بر آنها و بررسی پیشنهاد اندیشمندان برای رفع مشکلات فقهی مسلمانان طی این نشست مورد بررسی قرار می گیرند .

همایش "ترور؛ میان افراط اندیشه و اندیشه افراطی" برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی "ترور؛ میان افراط اندیشه و اندیشه افراطی" با هدف تثبیت ارزشهای تفاهم و اشاعه فرهنگ گفتگو در عربستان برگزار می‌شود . این همایش سعی در اشاعه ادبیات اختلاف و فرهنگ گفتگو، تثبیت ارزشهای تفاهم و اشاعه روح تسامح دارد تا به واسطه آن چهره اسلام و مسلمانان و چهره دین و دینداران بهبود یافته و به جهان معرفی شود .

تأکید بر اعتدال در اسلام، تبیین ترور، ترور از جرایم عصر، اثبات برائت اسلام از فکر و اندیشه تروریستی، تثبیت امنیت فکری در جوامع اسلامی، تثبیت ارزشهای تفاهم، اشاعه ادبیات اختلاف و فرهنگ گفتگو از موضوعاتی هستند که در این همایش به آنها پرداخته می شود.

همایش "بیداری امت؛ امکانات و محدودیتها" در مصر برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی "بیداری امت؛ امکانات و محدودیتها" با هدف بررسی میراث تمدنی اسلام و مسلمانان 27 مرداد ماه در مصر برگزار می‌شود. مجمع مطالعات اسلامی الازهر ( بالاترین درجه علمی الازهر) در قاهره همایش مذکور را در نیمه شعبان برگزار می کند.

اعتدال در اسلام، ارائه محاسن اسلام، عدالت، احکام قرآن برای همه زمانها و مکانها، توسعه زندگی و دستاوردهای آن طی این همایش مورد بررسی قرار می گیرند .

همایش "اسکندریه و فرهنگ اسلام" در مصر برگزار ‌شد

در پی انتخاب اسکندریه به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2008، همایش "اسکندریه و فرهنگ اسلام" 8 و 9 تیرماه در مصر برگزار ‌شد. این همایش در دانشگاه اسکندریه مصر برگزار و طی آن 34 کارگاه تخصصی با هدف بررسی نقش شهر اسکندریه در اشاعه فرهنگ اسلام طی قرون مختلف مشارکت کردند.

تمدن و فرهنگ اسلام به طور عام و در اسکندریه به طور خاص از دیگر موضوعاتی است که در این همایش به آن پرداخته شد.

نشست "اسلام در رسانه‌ها" در سوریه برگزار شد

نشست "اسلام در رسانه‌ها" با هدف بررسی اسلام در رسانه‌های گروهی غرب پس از حادثه 11 سپتامبر و مقایسه آن با امروز سه‌شنبه 1 ژوئیه ( 11 تیرماه) در سوریه برگزار شد. چهره اسلام به عنوان تمدن، چهره اسلام سیاسی و چهره اسلام معنوی، رسانه‌های گروهی و جایگاه آنها در ارائه چهره اسلام و مسلمانان و تعرضات برخی از رسانه‌ها از موضوعاتی‌اند که طی این نشست به آن پرداخته ‌شدند.

نشست گردشگری اسلامی در سوریه برگزار می‌شود

ششمین نشست وزیران گردشگری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از 29 ژوئن تا 2 ژوئیه (9 تا 12 تیرماه) با هدف ارتقاء گردشگری اسلامی در کشورهای عضو سازمان برگزار می‌شود . اجرای این تصمیم بر اساس گزارش وزیران گردشگری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی چون ایران، مالزی و اندونزی درباره فراهم آوردن تسهیلان در زمینه گردشگری اتخاذ شده است .