به گزارش خبرنگار مهر، عصر سهشنبه در نشستی که در شهر کتاب مرکزی برگزار شد، دکتر محمد ضیمران، استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و نویسنده و مترجم آثاری در زمینه فلسفه هنر درباره «رویکردهای فلسفی به سینما سخنرانی» کرد.
دکتر ضیمران در آغاز با تأکید بر جدید بودن مباحث فلسفه سینما که به دهه 1980 میلادی باز میگردد، دو ویژگی این رشته را نخست متخصص و فیلسوف حرفهای نبودن نظریهپردازان این حوزه و دوم ارتباط تنگاتنگ این حوزه جدید با نظریه سینما خواند و گفت: بدیهی است که فلسفه سینما را میتوان با رساله معروف ارسطو بوطیقا آغاز کرد. ارسطو در این رساله کوشید تا وجه رایج هنر دوران خود یعنی تراژدی را از منظر فلسفی تحلیل کند. ارسطو در این اثر انواع هنر نمایشی و شعری را تعریف کرد و در تعریف تراژدی جنبههای گوناگون این ژانر را معرفی کرد.
دکتر ضیمران در ادامه به تأثیر گرفتن ارسطو از تقسیمبندی مشهور افلاطون از هنرها به تقلید محض، بازخوانی مستقیم و ترکیب این دو اشاره کرد و گفت: ارسطو نیز به تأثیرپذیری از استاد خود میان رسانه بازنمایی، موضوع مورد نمایش و نحوه نمایش و تجسم قائل به تفکیک شد. فلسفه سینما و نظریه سینما نیز زمینه تاریخی خود را از متن اندیشههای این فلاسفه کهن یونانی بر گرفتهاند. جالب است که میان تمثیل غار افلاطون و فضای سینما و همچنین نحوه نمایش سایهها بر دیوار غار و تصاویر بر پرده سینما شباهتی شگفت وجود دارند.
دکتر ضیمران سپس بر مسئولیت مهمی که سینما و هنر بر دوش فلسفه گذاشتهاند تأکید کرد و در ادامه به تاریخ نوشتههای نظری در مورد سینما پرداخت و گفت: نخستین نوشتهها در باب فیلم و سینما از سوی نویسندگان و ادبای معروفی چون ماکسیم گورکی نگاشته شدند. این نویسندگان عمدتاً سینما را ادبیات برای بیسوادان میخواندند و آن را نویددهنده همنوایی و همدردی و همدلی میان فرهیختگان و سایر اقشار میدانستند. برخی نیز سینما را ابزاری در جهت زیستن سایر فرهنگها و همدردی با سایر انسانها خواندهاند.
وی به نخستین اعتراضهای سیاهپوستان در دهه 1920 به برخی آثار سینمایی از جمله «تولد یک ملت» اثر گریفیث اشاره کرد و گفت: همچنان که فردریک جیمسون میگوید تاریخ سینما از تاریخ به طور کلی جدا نیست سینما آدمی را می آزارد در حالی که الهام بخش او نیز هست.
دکتر ضیمران در ادامه با تأکید بر همبستگی سینما با حوادث و رخدادهای تاریخی و سیاسی و اجتماعی به روایتی از تاریخ این هنر هفتم ارائه کرد و سپس به ماهیت فلسفی سینما پرداخت و گفت: آنچه که مسئله اصلی فلسفه در مورد سینما را در بدو امر تشکیل میداد این پرسش بود که آیا میتوان سینما را صورتی هنری قلمداد کرد.
ضیمران سپس تاریخ تطور نظریهها را با توجه به این پرسش اصلی در آثار سه اندیشمندی که برای نخستین بار در مورد سینما به طور جدی به کار فلسفی پرداخته اند، مورد بررسی قرار داد. این سه تن عبارتند از هوگو مونستربرگ فیلسوف و روانشناس و استاد دانشگاه هاروارد، رودلف آنهایم فیلسوف و روانشناس آلمانی و آندره بازن نظریهپرداز فرانسوی.
دکتر ضیمران با شرح اندیشههای مونتسبرگ که میکوشید بر اهمیت هستیشناسی سینما و همچنین عناصر روانی و ذهنی در آفرینسش هنر سینما تاکید کند به خاستگاه نوکانتی اندیشههای او اشاره کرد و سپس به شرح اندیشههای آرنهایم پرداخت و گفت: مونستبرگ را میتوان فیلسوف سینمای صامت خواند که در سنتی تحلیلی میاندیشید و از نخستین کسانی بود که در مکتبهای شناختی به سینما پرداختند. آرنهایم نیز چون او در سنتی نوکانتی میاندیشید و تحت تأثیر مکتب گشتالت بود ادراک بصری را مورد بررسی قرار داد. او به ویژگی رسانه سینما معتقد بود و گروهی از اندیشمندان تحت تأثیر او به سینما پرداختند.
دکتر ضیمران سپس به معرفی اجمالی اندیشههای آندره بازن متفکر فرانسوی و نظریهپرداز برجسته سینما پرداخت. او به تقابل اندیشههای بازن با آرنهایم اشاره کرد و گفت: از نظر او ثنویت میان سینمای صامت و سینمای ناطق وجود ندارد. خود بازن به جای تدوین بر ایماژ تأکید میکرد و معتقد به خصلت واقع بینانه سینما بود که ریشه در عکاسی دارد. به همین جهت بازن بر رئالیسم به عنوان ژانر هنری تأکید داشت و معتقد بود که تصویر اشیا و پدیدهها عبارتست از تصویر مومیایی شده زمان آنها. به گفته او تصویر عکاسانه خود یک شیء است، شیئی که از شرایط مکان و زمان حاکم بر آن رها شده است.
دکترضیمران در بخش بعدی سخنانش به معرفی جنبشهای فکری نیمه دوم سده بیستم بهخصوص در فرانسه پرداخت و رابطه سینما و فیلم را با این جنبشها مورد بررسی قرار داد. وی نخست به شرحی مختصر از ساختارگرایی اشاره کرد و ظهور نظریههای ساختارگرایانه در مطالعه فیلم را به چالش کشیدن نظریه مؤلف سینماگرانی چون تروفو خواند. وی سپس به ظهور اندیشمندان پساساختارگرا چون میشل فوکوی واپسین، بارت واپسین، دریدا و کریستوا اشاره کرد و ضمن شرح انتقادهای این اندیشمندان به ساختارگرایی، ویژگیهای اندیشههای این متفکران در مورد مطالعات سینما را نشان داد.
دکتر ضیمران در پایان سخن خود شرح مختصری از نظریههای ژیل دلوز، متفکر فرانسوی در مورد سینما و ماهیت هنر ارائه داد.
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