فرمانده ناوگان آمریکا در بحرین تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن به نقل از یک منبع مسئول در پایگاه نظامی آمریکا در بحرین اعلام کرد: به زودی "آدمیرال کوین کاسگریف" فرمانده کل پایگاه نیروهای دریائی مرکز آمریکا و ناوگان پنجم آمریکا در بحرین از سمت خود کنار رفته و دریادار "ویلیام گارتنی" جایگزین وی خواهد شد.



بر اساس این گزارش، ستوان یکم "استیفانی مورداک" جمعی پرسنل عملیات اطلاع رسانی نیروهای دریائی آمریکا در فرماندهی مرکزی ناوگان پنجم اعلام کرد نامبرده از تاریخ پنجم ماه ژوئیه کار خود را آغاز خواهد کرد.



آدمیرال ویلیام گارتنی فرمانده کل جدید نیروهای دریائی مرکزی آمریکا و ناوگان پنجم این کشور که در بحرین مستقر می باشد در جنگ علیه عراق در سال 2003 نقش فعالانه ای داشته ودر اشغال این کشور سهیم بوده است.



گفتنی است آدمیرال کوین کاسگریف فرمانده فعلی ناوگان پنجم آمریکا از تاریخ پنجم فوریه سال 2007 فرماندهی نیرهای دریائی مرکزی و ناوگان پنجم را برعهده گرفته است.

