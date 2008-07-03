75 هزار واحد تولیدی در کشور فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، جعفر دانش شامگاه گذشته در مراسم افتتاح دو واحد تولیدی و صنعتی در اردبیل اظهار داشت: به جرات می توان گفت که پیش از انقلاب حتی یک هزار کارخانه تولیدی و صنعتی در کشور وجود نداشت.

معاون وزیر صنایع و معادن افزود: به برکت انقلاب و توجه ویژه به رشد تولیدات داخلی، پیشرفت صنعتی، تکنولوژیکی و اقتصادی کشور طی 30 سال گذشته جهش بی سابقه ای داشته است.

وی عنوان کرد: همچنین به برکت همین توجه ویژه به بخش تولید و صنعت طی سه دهه گذشته در تامین بسیای از نیازهای کشور خودکفا شده ایم و برای خود تصمیم گیری کرده ایم.

دانش بیان داشت: ما لیاقت، توان و استعداد این را داریم که در منطقه خارومیانه و حتی فراتر از آن، قدرت اول اقتصادی باشیم اما تحقق این امر در گرو برنامه ریزی، تلاش و پشتکار همه صنعتگران و تولید کنندگان کشور است.

وی یادآور شد: احترام به سرمایه گذار و تاسیس اتاقهای فکر در استانها اولین گام برای رسیدن به یک اقتصاد پویا و بزرگ است.

معاون وزیر در ادامه با بیان اینکه استان اردبیل در زمینه صنعتی یکی از استانهای در حال توسعه است، عنوان کرد: بیشتر سرمایه گذاری در این استان باید به سمت تولید صنایع غذایی و منسوجات گرایش داشه باشد تا موفقیت آن تضمین شود.

وی با اشاره به اجرای طرح آمایش صنعتی در کشور بیان داشت: این طرح طی دو ماه آینده در کشور آغاز خواهد شد اما تاکید کرده ایم که این طرحها نباید در رشته های متعدد و گسترده ای اجرا شود بلکه باید در چند رشته خواص و متناسب با نیازهای استان و کشور سرمایه گذاری شود.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای طرح آمایش صنعتی استان اردبیل با توجه به تقویت واحدهای صنعتی و تولیدی خود، بالاترین سهم را با 36 طرح در این زمینه به خود اختصاص داده است.

دانش اظهار امیدواری کرد: با حل مشکل تسهیلات بانکی و نیز کاهش قطع برق در شهرکهای صنعتی استان اردبیل، شاهد رشد و توسعه بیش از پیش این استان خواهیم بود.

در این مراسم دو واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه 20 هزار تن انواع در پوش پلاستیکی پریپت، انواع کیسه نایلون، سوله و پروفیل فولادی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این دو واحد تولیدی با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل تسهیلات بنگاه های زود بازده احداث و زمینه اشتغال 30 نفر را فراهم آورده است.