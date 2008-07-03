دومای روسیه درباره استقرار سپر موشکی آمریکا در لیتوانی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آنها طی بیانیه ای اعلام کردند: استقرار رهگیرهای آمریکا در لیتوانی به تغییر رویکرد فدراسیون روسیه در قبال امنیت نظامی در منطقه بالتیک منجر می شود .

قانونگذاران روسی افزودند: استفاده از خاک لیتوانی در این برنامه به مدرنیزه کردن و تقویت مناسب نیروهای روسی مستقر در منطقه کالینینگراد منجر خواهد شد. کالینینگراد غربی ترین منطقه روسیه است که در دریای بالتیک بین لهستان و لیتوانی واقع شده است.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

واشنگتن توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهایی موشکی کشورهایی مانند ایران اعلام کرده، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهد، بنابراین به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

چندی پیش و در پی شرط لهستان برای همکاری در این رابطه اعلام شد که واشنگتن از پیگیری همکاری با ورشو منصرف شده و درصدد استقرار این سامانه در لیتوانی است.

لهستان در قبال همکاری با آمریکا شرط بازسازی سیستم دفاع هوایی خود را طرح کرده بود.