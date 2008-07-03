تئوری اقدام پیشدستانه توحش مدرن است / "چماق و هویج" سیاستی منسوخ است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر رئیس مجلس شورای اسلامی که در آئین سالگرد تاسیس شبکه پرس تی وی سخن می گفت با اشاره به بی اعتمادی ایرانیان به آمریکاییها با یادآور شدن سالروز حمله وحشیانه ناو آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران اظهارداشت : آمریکاییها در گذشته و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با دولت ملی مصدق مبارزه کردند و با دسیسه دولت مردمی مصدق را سرنگون کردند و پس از آن مستشاران خود را در سراسر کشور گستراندند و این فجایع در خاطرات سران رژیم سابق مشخص است که دولتمردان ایرانی هیچ تصمیمی نمی‌توانستند بگیرند مگر با اجازه آمریکاییها و با مطالعه خاطرات کسانی که در رژیم قبلی در راس بودند‌ متوجه می‌شوید که وضعیت حقوق بشر در آن روزها چگونه بود اما آمریکاییها در این مورد هیچ اعتراضی به سران رژیم پهلوی نمی‌کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قراردادهای هسته ای ایران با امریکا و دیگر کشورهای قبلی در قبل از انقلاب یادآور شد : ‌با کارنامه‌ای که رژیم پیشین در زمینه حقوق بشر داشت اما آمریکاییها و غربیها به سران رژیم سابق اجازه فعالیتهای هسته‌ای می‌دادند و از نظر آنها این فعالیتها بلامانع بود.

لاریجانی با اشاره به تلاش آمریکاییها در دخالتهای بیجا در امور داخلی ایران این تلاشها را ناشی از نا آگاهی از روحیات ایرانیان دانست و بیان داشت :‌ همین گامهای غلط باعث شد تا مردم ایران مصمم شوند تا دست آمریکا را قطع کنند.

وی به برخی فعالیتهای خصمانه آمریکا در بعد از انقلاب علیه ایران اشاره کرد و گفت : برخلاف قراردادهای قبل از انقلاب درباره همکاری هسته ای آمریکاییها پس از پیروزی انقلاب فورا جلوی فعالیتهای هسته‌ای ایران را گرفتند و صدام را علیه ایران شوراندند و عراق را مسلح کردند.

علی لاریجانی با اشاره به حمله ناو هواپیمابر آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران گفت :‌ آمریکاییها نه تنها از ملت ایران عذرخواهی نکردند و تنها به اظهار تاسف بسنده کردند که حتی به مسئول ناو نشان و درجه اعطا کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه توهم حمله پیش دستانه یک توحش مدرن است گفت :‌ اینکه نیت خوانی شود و یک کشور با تصوراینکه ممکن است مورد حمله قرار گیرد به کشور دیگر حمله کند در هیچ نظامنامه بین‌المللی این مورد پیدا نمی‌شود و غربیها با همین توهم به افغانستان و عراق حمله کردند اما همانها امروزه با طالبان مذاکره می‌کنند و از آنها استمداد می‌طلبند این برای دولت انگلیس و ناتو افتضاح محسوب میشود و جای تاسف دارد.

وی ادامه داد : آمریکاییها ادعا کردند که در عراق برج دموکراسی می‌سازند تا بر ایران و سوریه سایه بیندازند اما محصول آن کشته شدن صدها هزار عراقی، ایجاد گوآنتانامو، کشته شدن حدود 4000 - 5000هزار سرباز آمریکایی و ادامه جنگ تروریستها با آنها در عراق است و این درحالی است که این تروریستها از کشورهای دوست آمریکا به عراق می‌آیند تا با آمریکاییها بجنگند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد :‌ امروز همگان در لبنان می‌دانند عاملی که اجازه نمی‌دهد در لبنان دولت ملی تشکیل شود آمریکاست و امروزه آمریکا به دولتی ماجراجو در منطقه تبدیل شده است و مردم منطقه از آنها متنفر هستند.

علی لاریجانی با بیان روند کوتاهی از آغاز مذاکرات هسته ای و تداوم ان اظهار داشت : ایرانیان توانستند با اراده خود به دانش هسته‌ای دست یابند. در کاخ سعدآباد گفتند که تنها چند هفته تعلیق کنید اما این تعلیق تبدیل به چند سال شد اما هیچگاه غربیها به معاهدات خود عمل نکردند و در سال 84 در نیویورک با وزرای کشورهای اروپایی دیداری داشتم و به آنها گفتم که عملکرد شما موجب شده است تا ما به سمت شکستن تعلیقها حرکت کنیم و برای ما روشن بود که آنها نمی‌خواهند ایران فعالیتهای هسته‌ای داشته باشد حتی در مذاکره زمستان 84 که با پا در میانی روسها و در برلین تشکیل شد نماینده انگلیس به صراحت گفت که ما حتی دانش هسته‌ای صلح‌آمیز را از ایران نمی‌پذیریم.

وی با اشاره به روند صدور قطعنامه علیه ایران گفت : ‌با آغاز جنگ 33 روزه لبنان آنها فکر کردند که این جنگ ظرف چند روز تمام می‌شود و از این شلوغی استفاده کردند و در حالی که قرار بود مذاکرات ادامه پیدا کند ظرف 24 ساعت در شورای امنیت قطعنامه‌ای برعلیه کشورمان صادر کردند.

لاریجانی با تاکید بر این که ایران همواره به مذاکره پایبند بوده است خطاب به غربیها گفت : شما میز مذاکره را ترک کردید و اکنون پیوسته اعلام می کنید که ایران پای میز مذاکره بیاید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : اگر روزی لازم باشد اسناد مذاکره را منتشر می کنیم تا مشخص شود غربیها چه قولهایی دادند و خلاف آن عمل کردند.

وی با اشاره به تهیه طرح مدالیته از سوی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت : در حالی که مدیرکل این آژانس اعلام کرد مسائل بین طرفین حل شده است اما آمریکا و غرب با صدور قطعنامه نزد ایرانیان نسبت به خود بی اعتمادی ایجاد کردند.

وی در عین حال اضافه کرد : اگر چه شما قطعنامه صادر کردید اما ایران ایستا نبود و در موقعیت جدید قرار گرفت و شما هم با واقعیاتی مواجه شدید.

رئیس مجلس هشتم یادآور شد : آنان با این وضعیتی که در منطقه دارند و با این شیوه‌ای که در پیش گرفته‌اند به بن‌بست خواهند رسید و البته ایرانیان ستیزه‌جو نیستند و ما هیچ وقت از مذاکره پرهیز نداشته‌ایم در موضوع انرژی هسته‌ای نیز همواره طریق مذاکره را به عنوان بهترین راه اعلام کرده‌ایم اما اگر شما راه مذاکره را در پیش نگیرید هم خود و هم منطقه را در رنج قرار می‌دهید و راه در رویی هم نخواهد بود و البته نه مذاکرات تصنعی بلکه مذاکره واقعی.

وی به عنوان توصیه به غربیها گفت : اگر دنبال راه معقول در منطقه هستید باید تصورات ذهنی خود تغییر دهید نه اینکه روشهای کهنه همانند چماق و هویج را برگزیند.

لاریجانی در خصوص برخی تهدید ها علیه ایران اظهارداشت : ‌ممکن است شما لطمه‌ای به ایران بزنید اما مطمئن باشید که لطمه خواهید خورد. پس بهتر است که وارد یک بازی برد - برد شوید. وضعیت منطقه امروز حساس است و ملت ما به دقت اوضاع آن را دنبال می‌کنند و ما فکر می کنیم شما تا امروز دنبال بازی برد - باخت بوده‌اید که این راه اشتباهی است.

وی افزود : ایران به دنبال آرامش در منطقه است اما باید غرب اقدامات ارباب ‌رعیتی را فراموش کند کما اینکه می‌خواستند در عراق توافقنامه بغداد را اجرا کنند که با مخالفت مردم عراق روبرو شدند اگر عاقلانه فکر کنید به راهی می‌رسید که به نفع شما خواهد بود و همیشه نیز این فرصت برای شما نخواهد بود.



رئیس مجلس در خاتمه با اشاره به اولین سالگرد آغاز به کار شبکه پرس تی وی گفت : پرس تی وی از لحاظ جذابیت و خلاقیت جزو شبکه‌های خوب است و امیدواریم این شبکه بتواند بستر نقل حقایق برای ملتها باشد.