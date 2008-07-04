آزادسازی سیمان قیمت تمام شده پروژه های عمرانی را کاهش می دهد

حسین تهرانی در گفتگو با مهر گفت: آزادسازی سیمان به دلیل در دسترس بودن و استفاده مناسب از زمان، ماشین آلات و نیروی انسانی قیمت تمام شده پروژه ها را کاهش می دهد.

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور افزود: در شرایط قبلی سیاست گذاری سیمان، هرچند این محصول ارزانتر بود اما به دلیل در دسترس نبودن باعث اتلاف زمان در انجام پروژه های عمرانی می شد و در سال جاری نیز سه ماه کاری اول سال به دلیل کمبود سیمان در پروژه های عمرانی از دست رفت.

وی ادامه داد: نیاز کل پروژه های شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به سیمان حدود 2 میلیون تن است و بخش ساخت راه آهن این شرکت نیز برای انجام پروژه های سال جاری خود به حدود 800 میلیون تن سیمان نیاز دارد.

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور اظهار داشت: در صورتی که هیچگونه نظارتی بر نحوه توزیع سیمان وجود نداشته باشد باز هم احتمال بروز کمبود در تهیه این محصول وجود دارد و وزارت بازرگانی باید سیاستهای کنترلی خود را بر بازار سیمان ادامه دهد.