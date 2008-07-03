یورش نظامی اسرائیل به لبنان/ آغاز عقب نشینی فرانسه از تونس

جهان در سوم ژوئیه:

- 1914: اعمال مالیات بر درآمد در فرانسه برای نخستین بار

- 1941جنگ جهانی دوم؛ "جوزف استالین" رهبر شوروی که در 22 ژوئن ربوده شد، اعلام کرد که از سیاست زمین سوخته در جنگ پیروی خواهد کرد.

- 1944: جنگ جهانی دوم؛ نیروهای شوروی مینسک در (روسیه سفید) را بازگرداندند. این منطقه توسط نیروهای آلمان ویران شده بود.

- 1958: آغاز عقب نشینی نیروهای فرانسه از تونس

- 1960: "چه گوارا" ا اعلام کرد که کوبا همراه با چین و شوروی به صف بلوک سوسیالیسم پیوسته است.

- 1961: نیروهای انگلیس و عربستان سعودی به دفاع از کویت برخاستند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که "عبدالکریم قاسم" رئیس جمهور عراق استقلال کویت را به رسمیت نشناخت و آن را بخشی از خاک عراق دانست.

- 1979: "مصطفی ولد السالک" رئیس جمهور موریتانی بر اثر سانحه سقوط هواپیما کشته شد.

- 1982: یورش رژیم صهیونیستی به لبنان، نظامیان صهیونیستی غرب بیروت را تحت محاصره قرار دادند.

- 1991: شکست دور نخست مذاکرات کاتولیکها و پروتستانها در ایرلند شمالی پس از 17 سال.