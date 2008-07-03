واشنگتن مدعی عدم همکاری با تروریستها علیه تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس، تام کیسی در واکنش به برخی از گزارش های رسانه ای مبنی بر اینکه آمریکا با تروریستها برای خرابکاری در ایران همکاری می کند، گفت:" ایالات متحده هیچ ارتباطی با حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) و یا سازمان های وابسته به آن (پژاک) ندارد".

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید: پاسخ به تمامی اتهاماتی که می گوید ما در حال همکاری با پ.ک.ک و سازمان های وابسته به آن هستیم این است که ما نه در گذشته، نه هم اکنون و نه در آینده با آنها همکاری نخواهیم کرد.

اخیراً "سیمور هرش" مقاله نویس نیویورکر اعلام کرده بود که سندی محرمانه را در دست دارد که آمریکا در صدد خرابکاری در ایران است.

کیسی گفت که سیاست آمریکا همکاری نکردن با هیچ یک از گروههای تررویستی از جمله پ.ک.ک و سازمان های وابسته به آن است.

وی افزود: ما از آنها حمایت نمی کنیم، با آنها گفتگو نمی کنیم و همکاری هم نمی کنیم.

آمریکا در حالی ارتباط با گروههای تروریستی را رد می کند که اسناد زیادی از همکاری واشنگتن با گروههای خرابکار و جنایتکار بر ضد ملت ایران و حتی دیگر ملت ها تا کنون منتشر شده است.